Asgari Ücret Desteği 2021'de de sürecek

2016-2020'de uygulanan asgari ücret desteği 2021'de de sürecek.

18.07.2021 14:40:000
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Asgari Ücret Desteği 2021'de de sürecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yazılı açıklamasında, asgari ücretle çalışan işçilere 75 lira destek sağlanması kararını da içeren "Torba Kanun" teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bu kapsamda, işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumak ve artırmak amacıyla 2016'dan 2020 yılı sonuna kadar sağlanan asgari ücret desteğinin 2021'de de süreceği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2021 yılında da istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak üzere, sektör ayrımı yapılmaksızın, çalışanlar için ödenecek sigorta priminden düşülerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacağını, söz konusu desteğin finansmanının İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacağını bildirdi.

Uygulamayla 1,4 milyon işletmeye 6,2 milyar lira destek sağlanacak. Destekten 9,3 milyon sigortalının faydalanacağı öngörülürken, tüm iş yerlerini kapsayacak destek için başvuruya gerek bulunmuyor.

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