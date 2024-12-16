Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı: Rakam çıkmadı

Asgari Ücret Komisyonu'nun 2025'te geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısında da rakam çıkmadı. Toplantı sonrası açıklama yapan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar üçüncü toplantı için tarih verilmediğini belirtti.

Ramazan Ağar, ikinci toplantının yaklaşık 50 dakika sürdüğünü belirtirken üçüncü toplantı için de tarih verilmediğini belirtti. Ağar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önümüzdeki hafta üçüncü toplantı gününü bildireceklerini ifade etti.



Ağar toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Ticaret Bakanlığı'nın ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) sunum gerçekleştirdiğini söyledi.



Ağar "Asgari ücret ile geçinilmediğini, önceki yıllarda açıklama saatine 10 dakika kala rakam söylendiğini dolayısıyla hiçbir yaptırım gücümüzün olmadığını söyledik. Hükümet temsilcileri ve işverene bir rakam açıklayın, bu rakamı kamuoyunda gündeme getirelim dedik ancak rakam açıklanmadı. Hükümet yetkilileri, işverenler neden rakam vermiyor. Üçüncü toplantı öncesi bir rakam gelmesini bekliyoruz" dedi.



Ağar toplu iş sözleşmelerinde pazarlık masası olduğu için rakam getirdiklerini ancak asgari ücret pazarlık masası olmadığı için rakam getirmediklerini söyledi.



Ağar, bu süreçte hükümet ve işveren temsilcilerine rakam konusunun sorulması gerektiğini belirtti. "Rakam söylememizin doğru olmadığını düşünüyoruz. Peki neden hükümet temsilcileri, işverenler rakam söylemiyor. Geçinebilecek bir ücret istiyoruz. O ücreti de hükümetin ve işverenin söylemesini talep ediyoruz" diye konuştu.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplanan komisyonda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapıyor.

Komisyonun 5 kişilik işçi heyetinde aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu da yer alıyor.

Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor.

Mevcut asgari ücret net 17 bin 2 lira

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.