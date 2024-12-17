Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantı tarihi belli oldu

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yapacak.

17.12.2024 17:39:190
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantı tarihi belli oldu

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapan komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde 19 Aralık Perşembe günü 11.30'da yapacak.

Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

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