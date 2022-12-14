Asgari ücrette gözler bugün yapılacak ikinci toplantıda

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca işçinin 2023 yılında alacağı asgari ücreti belirlemek üzere bugün ikinci kez bir araya geliyor.

14.12.2022 09:34:100
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Asgari ücrette gözler bugün yapılacak ikinci toplantıda

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda başlayacak. Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacağı toplantıda, tarafların taleplerini açıklamaları da bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırılacak. Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacağı toplantıda, tarafların ilk rakamları da açıklamaları bekleniyor.

Gelir vergisi vurgusu

Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'in, gelir vergisi tarifesinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması konularını da toplantıda gündeme getireceği tahmin ediliyor.

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında basına kapalı gerçekleşen ilk toplantıda, işveren heyetine, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yapmıştı.

Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptırdığı asgari ücret anketini taraflarla paylaşmış, ankette işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerdekilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisinin net 7 bin 845 lira olduğuna yer verilmişti.

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