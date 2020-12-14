"Aşı 2021'den önce ekonomiye etki etmez"

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy, toplu COVID-19 aşı uygulamalarının 2021 yılı sonundan önce ekonomiye olumlu etkisi olmayacağını açıkladı.

Villeroy'un açıklaması, bir diğer ECB Baş Ekonomisti Philip Lane'in, aşı uygulamlarının "ciddi ekonomik senaryoların" önüne geçtiği açıklaması ardından geldi.

Villeroy ayrıca, ECB'nin finansal koşulları en iyi hale getirme araçlarını kullanarak salgının ekonomik etkilerinin önüne geçmeyi hedeflediğini ifade etti.