"Aşı ekim ayında hazır olabilir"

ABD Başkanı Trump, "En kısa zamanda aşıya sahip olacağız, bu süre Ekim ayı bile olabilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ülke ekonomisini ve gündemi değerlendirdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İşçi Bayramını kutlayan Trump, ABD tarihindeki en hızlı ekonomik toparlanmanın ortasında olduğunu söyledi.

ABD'nin batılı ülkeler arasında en küçük ekonomik daralmayı yaşadığına işaret eden Trump, ülkenin COVID-19 salgınının neden olduğu krizden hızlıca toparlandığını aktardı.

Trump, Amerikan ekonomisinin ağustosta 14 milyon kişiye istihdam sağladığını hatırlatarak, "Mayıs ayından bu yana 10,6 milyonluk rekor seviyede istihdam sağladık." dedi.

"Gelecek yıl ülkemiz tarihinin en büyük ekonomik yılı olacak"

Amerikan iş gücü piyasasının hızlı bir toparlanma yaşadığını vurgulayan Trump, "Benim liderliğimde gelecek yıl ülkemiz tarihinin en büyük ekonomik yılı olacak." diye konuştu.

Trump, Amerika'yı önceliklendiren politikalarla benzeri görülmemiş bir refahın sağlanacağını aktararak, yeni vergi indirimlerini hayata geçireceklerini anlattı.

Adil ticaret anlaşmaları yapacaklarını ifade eden Trump, "Şu anda yedi büyük adil ticaret anlaşması üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Biden ve Harris'e aşı yorumlarından dolayı "özür dileyin" çağrısı

Trump, 3 Kasım'daki Başkanlık seçimlerinde Demokrat Rakibi ve ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'a yüklenerek, "Biden seçilirse, ekonomi çöker." dedi.

COVID-19 salgınında ABD'nin ölüm oranı bakımından en düşük rakama sahip olduğuna işaret eden Trump, "Liderliğim altında, rekor zamanda bir aşı geliştirilecek. Biden ve çok liberal seçim arkadaşı (Kamala Harris), bu ülkeyi mahvedecek. Onlar sorumsuzca takındıkları aşı karşıtı söylem için özür dilemeli." çağrısında bulundu.

Aşı ekim sonu hazır olabilir

Trump, ABD'nin şu anda Demokratlar'ın yönetiminde olması durumunda, aşı çalışmalarının 2-3 yıla kadar sürebileceğini ileri sürerek, "Ancak biz görebileceğiniz en kısa zamanda aşıya sahip olacağız, bu süre Ekim ayı bile olabilir. Aşı çok güvenli ve etkili olacak ve mümkün olan en kısa zamanda dağıtılacak. Yakın zamanda çok büyük bir sürprizle karşılaşabilirsiniz." diye konuştu.

Demokrat rakibi Biden'ın COVID-19 politikalarını da sert bir dille eleştiren Trump, "Biden'ın planı tüm ülkenin ekonomik faaliyetini durdurmak. Biden, on milyonlarca insanı işten çıkaracak, bu da kalp hastalıklarına, depresyonlara, intiharlara ve madde bağımlılıklarına yol açacak." yorumunda bulundu.

"Biden kazanırsa, Çin de kazanmış olacak"

Trump, Biden'ı "Çin yanlısı" olmakla itham ederek, "Biden, ülkemizi virüse, ailelerimizi şiddetçi kalabalıklara, iş gücümüzü de Çin'e teslim etmek istiyor." ifadesini kullandı.

Biden'a "ahmak insan" nitelendirmesinde bulunan Trump, "Seçimleri Biden kazanırsa, Çin de kazanmış olacak. Çin ülkemizin sahibi olacak." dedi.

DTÖ'den ayrılma tehdidi

Trump, başkanlığı süresince özellikle Orta Doğu'daki "savaşlara son verdiklerini" ve DEAŞ elebaşı Ebu Bekir El-Bağdadi'yi öldürdüklerini anımsatarak, "Askerler beni seviyor ama muhtemelen Pentagon'un başındakiler sevmiyordur. Onlar savaştan başka bir şey istemiyor." görüşünü paylaştı.

ABD'nin savunma şirketlerinin çok iyi bombalar ve uçaklar yaptığını vurgulayan Trump, "Biz herkesin mutlu kalması için çalıştık ancak artık sonu gelmeyen savaşlardan çekiliyoruz." dedi.

Trump, Dünya Ticaret Örgütünde (DTÖ) Çin'in "gelişmekte olan ülkeler" kategorisinde olmasını eleştirerek, Çin'in aslında gelişmiş bir ülke olduğunu ve ABD ile aynı sorumluluğa sahip olması gerektiğini kaydetti.

DTÖ'de kendilerine haksızlık yapıldığının altını çizen Trump, "Çin bizim yaptığımız gibi oyunu kurallarına göre oynamadı. DTÖ'ye girebilmek için yıllarca uğraştılar ve girdiklerinde de hile yaptılar." ifadelerini kullandı.

Trump, "DTÖ kendisine çeki düzen vermezse, biz yakında gemiden çıkarız." uyarısında bulundu.

Askerlere hakaret ettiği iddialarını reddetti

Amerikan Atlantik dergisinin, Trump'ın 2018'de Fransa ziyareti sırasında Paris'teki Aisne-Marne Amerikan Askeri Mezarlığını yağmur bahanesi ile ziyaret etmediğini ve o gün yanındakilere "O mezarlığa neden gitmeliyim ki? Beceriksizlerle dolu orası." dediği iddialarına da yanıt veren Trump, "Bu haber bir tezgah ve çok kötü bir hikaye. Ben bu dergiyi çok okumuyorum ama tamamen Trump karşıtı ve Obama yanlısı bir dergi olduğunu duydum." ifadesini kullandı.

Trump, 2018 yılında hayatını kaybeden Arizona Senatörü Cumhuriyetçi John McCain'in cenaze törenine ilişkin ise "O beceriksizin cenaze törenine destek vermeyeceğiz" dediği iddiasını da reddederek, McCain ile görüş ayrılıkları olduğunu ancak cenaze töreni için başkanlık makamı olarak yapılanları da memnuniyetle yaptıklarının altını çizdi.

Askerlere hakaret iddialarını ise Trump, "Bu büyük bir utanç, hangi tür bir hayvan böyle kötü şeyler söyleyebilir? Benim kadar askerlerine saygılı olan başka birisi yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Trump Kuzey Akım-2'nin iptalini destekliyor

Trump, bir gazetecinin, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesinden dolayı Rusya ile yapılan Kuzey Akım-2 projesini iptal etmesi için Almanya Başbakanı Angela Merkel'e baskı yapıldığını anımsatarak, "Bu projenin iptalini destekler misiniz?"şeklindeki sorusuna, "Bunu destekliyorum. Bu fikri ilk gündeme getiren bendim, siz o zamana kadar Kuzey Akım-2 projesini hiç duymamıştınız." yanıtını verdi.



























