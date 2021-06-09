Aşı pasaportu Avrupa Parlamentosu'ndan geçti

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği içerisinde serbest seyahatin önünü açmak için aşı pasaportunu onayladı.

9.06.2021 12:46:000
Paylaş Tweet Paylaş
Aşı pasaportu Avrupa Parlamentosu'ndan geçti

Avrupa Parlamentosu, ortak olarak kabul edilecek bir sertifikayla beraber AB içerisindeki karantinasız serbest seyahat edilebilmesine onay verdi. Son adım olarak ise sertifikanın AB üye ülkelerinin hükümetleri tarafından da onaylanması gerekiyor. Bloomberg'teki habere göre, eğer tüm hükümetler protokolü onaylarsa 27 AB üyesi ülke arasında serbest seyahat 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

Avrupa İlaç Ajansı, şu ana kadar BionTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen'in aşılarını kullanım için onaylamış durumda.

AB dışındaki kişilere de verilmesi öngörülmüştü

Mart ayında gündeme gelen düzenlemeye göre, AB Komisyonu'nun "Dijital Yeşil Sertifika" adını verdiği, "aşı pasaportu" veya "Kovid kartı" olarak da bilinen belge kağıt veya dijital olarak hazırlanacak. Ayrımcılığın önlenmesi amacıyla aşı olmayan kişiler de sertifikaya sahip olabilecek.

AB ülkelerinde yaşayanlara ücretsiz verilecek olan sertifikada bir QR kodu bulunacak. Bu kodla sertifikanın gerçekliği ve güvenliği sağlanacak. AB Komisyonu, sertifikanın tüm AB ülkelerinde doğrulanabileceği bir yazılım geliştirecek.

Bu sertifikaya sahip olanlara seyahatlerde ne tür kısıtlamaların kaldırılacağına AB ülkeleri kendileri karar verecek. Sertifikanın uluslararası karşılıklı tanınırlığı için çalışmalar yapılacak. Belge, düzenlenen ülkenin dilinde ve İngilizce olarak hazırlanacak.

Bir üye ülke sertifikası olanlara karantina veya test gibi uygulamalara devam ederse bu durumu AB Komisyonuna ve diğer üye ülkelere bildirmek ve nedenlerini izah etmek zorunda olacak.

Aşı sertifikası tüm AB ülkeleriyle İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'de de geçerli olacak. Sertifika AB vatandaşlarına, hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakılmaksızın ailelerine, ayrıca AB'de ikamet eden ancak AB vatandaşı olmayan kişiler ile diğer AB ülkelerine seyahat hakkı bulunan ziyaretçilere verilebilecek.

Sertifikayı AB'ye üçüncü ülkelerden seyahat edecek kişilerin de alması mümkün olabilecek. Şu anda sadece zorunlu seyahatlere izin verilen AB ülkelerine gitmek isteyen bir kişi, gideceği ülkeye gerekli belgelerini sunduktan sonra aşı sertifikası talep edebilecek. Belgeleri değerlendiren ülke sertifikayı verip vermemeye yetkili olacak.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Borsa, altın, döviz… Piyasalarda gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa, altın, döviz… Piyasalarda gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Yeni haritaya göre koronavirüsün en çok ve en az görüldüğü 5 il

Yeni haritaya göre koronavirüsün en çok ve en az görüldüğü 5 il

Malta bayraklı kruvaziyer Marmaris'te

Malta bayraklı kruvaziyer Marmaris'te

Metro matket; et, balık, bal ve meyve-sebzede yüzde 100 izlenebilirlik sağladı

Metro matket; et, balık, bal ve meyve-sebzede yüzde 100 izlenebilirlik sağladı

Bankacılık borçlanmasında "yeşil" finansman yaygınlaşıyor

Bankacılık borçlanmasında "yeşil" finansman yaygınlaşıyor

Kipaş, son 3 yılda cirosunu nasıl 2 katına çıkardı?

Kipaş, son 3 yılda cirosunu nasıl 2 katına çıkardı?

Yorum Yaz