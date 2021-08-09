Aşıdan 15,9 milyar Euro kazanacak

BioNTech SE bu yıl için Kovid-19 aşısı gelir tahminini 15,9 milyar Euro'ya (18,7 milyar dolar) yükseltirken mRNA teknolojisini kanser hastalıkları için test etme planlarında ilerleyeceğini duyurdu.

BioNTech, Kovid-19 aşısındaki ortağı Pfizer Inc. ile birlikte bu yıl için yaklaşık 2,2 milyar doz ve 2022 için 1 milyar doz aşı teslimat için sözleşme imzaladığını açıkladı. BioNTech daha önce 2021 yılı için Kovid-19 aşısı gelir tahminini 12,4 milyar euro olarak açıklamıştı.

Kovid-19 aşısı satış rekoruna ilerliyor

Kovid aşısı, tüm zamanların en çok satan ilaçları arasına girme yolunda ilerliyor. Pfizer da geçen ay bu yıl 33,5 milyar dolarlık satış rakamına ulaşabileceğini açıklamıştı.

BioNTech CEO’su Uğur Şahin “Kovid-19 aşısı tedariğimizi 100’den fazla ülke ve bölgeye genişlettik. Diğer taraftan kanser tedavisinde klinik deneylere başlamamız sonrası önümüzdeki yıllarda daha fazla ürün tanıtma şansımız olacak” açıklamasını yaptı.