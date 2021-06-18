Aşılamada yolun yarısı geçildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı programındaki 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşıları tamamlandı" açıklamasını yaptı. Toplam aşı sayısı 40 milyonu aştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı."

18 Haziran itibariyle Türkiye'de uygulanan toplam aşı miktarı 40 milyonu aştı. Bir doz aşı uygulananların sayısı 25 milyon 739 bin 999 olurken, iki doz aşı alanların sayısı ise 14 milyon 262 bin 746 oldu.

* Kovid-19 vaka sayısı 64 ilde azalırken 17 ilde arttı