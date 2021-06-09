Aşılamaya iki grup daha dahil edildi; öğrencileri için de açıklama var

Aşı programına iki meslek grubu daha dahil edildi. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri ile üniversite öğretim üyeleri ve üniversite personelleri bugünden itibaren aşılanmaya başlayacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün şu tweetleri paylaştı:

Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin.

Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül’de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ 13 EYLÜL’DEN ÖNCE AŞILANACAK

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Eylül’den önce üniversite öğrencilerinin de aşılanacağını söyledi.