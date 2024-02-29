Asırlık marka olma formülü

1958 yılında bir şirketin ortalama ömrü 61 yıl iken bugün bu süre dramatik bir şekilde 18 yıla düşmüş durumda...

Yeni kurulan şirketlerin bir kısmı kuruluşlarının üzerinden çok geçmeden kapılarını kapatırken bir kısmı da belirli bir değere ulaştıktan sonra ya satılıyor ya da stratejik ortaklıklar geliştiriyor.

Tuba İlze / [email protected]

Capital Ocak 2024 sayısından

Yeni nesil şirketlerin uzun ömürlü olacağı şüpheli. Birçok yeni girişim yükselişe geçerken pek çoğu kısa sürede piyasadan çekiliyor. S&P 500 firmaları arasında yapılan bir araştırma 1958’de ortalama 61 yıl olan ömrün günümüzde 18 yıla düştüğünü gösteriyor.

2027 yılına gelindiğinde şu anda listelenen şirketlerin yüzde 75’inin ortadan kalkmış olacağı tahmin ediliyor. Ancak bazı şirketler bu kitlesel yok oluştan kaçmayı başarıyor. General Electric, Exxon Mobile, Procter & Gamble ve DuPont New York Borsası’ndaki en eski şirketler arasında yer alıyor.

Kore Bankası tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre dünya genelinde 200 yıldan eski 5 bin 586 şirket bulunuyor. Bu şirketlerden 3 binden fazlası Japonya’da, 837’si Almanya’da yer alıyor. Bu istatistik Japonya’nın uzun ömürlü şirketler konusunda dünya lideri olduğunu gösteriyor.

* ARAŞTIRMANIN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ



