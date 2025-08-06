Asya borsalarında Trump etkisiyle dalgalı görünüm

ABD'nin Çin ve Japonya ile ticaret anlaşmalarına varabileceğine dair beklentiler yükselişi desteklerken, Trump'ın tarifelere dair sert mesajları piyasaların yönünü karıştırıyor.

6.08.2025 10:25:160
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Asya borsalarında Trump etkisiyle dalgalı görünüm

Asya borsalarında, ABD'nin Çin ve Japonya ile ticaret anlaşmalarına varabileceğine yönelik beklentiler piyasalarda genel olarak olumlu bir havaya yol açarken, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere ilişkin diğer açıklamalarıyla karışık bir seyir izleniyor.

Japonya tarife baş müzakerecisi Ryosei Akazawa'nın ABD yönetimiyle temasları bölge piyasalarının odağında bulunuyor. Akazawa, Japon otomobil ithalatına yönelik uygulanan gümrük vergilerinin düşürülmesi konusunda görüşmeler yapmak üzere Washington'da bulunuyor.

Bu gelişmeyle, Japon piyasalarında otomotiv öncülüğünde yükselişler izlenirken, Mitsubishi Heavy'nin hisseleri yüzde 4,2, Toyota hisseleri yüzde 1,9 ve Mazda Motors hisseleri yüzde 1,7 değer kazandı.

Öte yandan, ABD ile Çin arasındaki görüşmeler de yakından takip ediliyor. Trump, Çin ile sürdürülen ticaret görüşmelerinde son durumun sorulması üzerine, "Bir anlaşmaya çok yaklaşıyoruz, Çin'le çok iyi anlaşıyoruz." dedi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşme talep ettiğini belirten Trump, anlaşma yapmaları halinde yıl sonundan önce görüşme yapabileceğini ifade etti.

Bunun yanı sıra Rusya'dan petrol satın aldığı gerekçesiyle Hindistan'a yönelik tarife tehditlerini de sürdüren Trump, bu ülkeden ithal edilen ürünlere getirilen tarife oranını "önemli ölçüde" artıracağını yineledi. Trump, Hindistan ile yüzde 25'te anlaştıklarını, ancak bunu önemli ölçüde artıracağını düşündüğünü belirtti.

Bu arada Trump'ın ilaç tarifelerine yönelik açıklamaları da tüm dünyada olduğu gibi Asya piyasalarında da yakından izleniyor. Konuya yönelik olarak Trump, ilaç ve yarı iletken ithalatına getirmeyi planladığı tarifelerden bahsederek, "gelecek hafta veya civarında" bu tarifeleri açıklayacaklarını belirtti.

İthal edilen ilaçlara ilk aşamada düşük gümrük vergisi getireceklerini aktaran Trump, bu oranın bir, en fazla bir buçuk yıl içinde yüzde 150'ye ardından yüzde 250'ye çıkacağını çünkü ilaçların ABD'de üretilmesini istediklerini kaydetti.

Analistler, ABD'nin Çin ve Japonya gibi önemli ticaret ortaklarıyla uzlaşma sinyallerinin piyasaları desteklediğini ancak gündeme gelen son tarife açıklamalarının belirsizlikleri artırdığını belirtirken, bu konulardaki haber akışının yatırımcıların odağında kalmayı sürdüreceğini kaydetti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,65 artışla 40.812,50 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyirle 3.198,14 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 kazançla 3.632 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 24.886 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 80.594 puanda bulunuyor.

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