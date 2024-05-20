Atık piller fidana, fidanlar ormana dönüştü

VARTA Pilleri Türkiye doğaya karşı sorumluluk bilinciyle hareket ediyor ve sürdürülebilirlik kapsamında faaliyetlerini genişletiyor.

Bu alanda birçok proje ve kampanyayı hayata geçiren Varta Pilleri, TEMA Vakfı ile geçtiğimiz yıllarda başlayan bir iş birliği gerçekleştirdi. TEMA Vakfı’nın desteğiyle Gaziantep’te bir hatıra ormanı kuran VARTA, bu projeyle atmosferden daha fazla karbon temizlenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

2017 yılından bu yana üretim çalışmalarında sürdürülebilirlik yaklaşımını devam ettiren VARTA, 2021 yılında karton ambalaj kullanımına geçerek çevreci tavrını ortaya koydu. Ambalajlarını %100 geri dönüştürülebilir malzemeden üreten Varta, yenilenen ambalajları sayesinde, 2022 yılında 3000 ton plastik tasarrufu sağladı. VARTA aynı zamanda sera gazı emisyonlarını %62 oranında azaltarak, ISO 14064 uyarınca doğrulanmış toplam sera gazı emisyonlarını kamuya açıklayan ilk lider pil üreticisi oldu. VARTA’ nın 5 üretim tesisinin tamamı, ISO 14001 çevre yönetim standardına göre sertifikalandırılmıştır.

Üretim tesislerinde ihtiyaç duyulan elektriğin %93’ünü yenilenebilir enerjilerden karşılayan VARTA’nın vizyonu, 2030 yılına kadar PAS-2060'a göre CO2 nötr üretime ulaşmak.

DAHA YEŞİL BİR DÜNYA İÇİN

Sürdürülebilirlik kapsamında, verimli ve temiz enerji ile üretim gerçekleştiren VARTA, karbon salınımını azaltabilmek bilinciyle, yeşili korumayı ve çoğaltmayı hedefliyor.

Birçok çevreci faaliyette bulunan firma, bu kapsamda geçtiğimiz dönem TEMA VAKFI ile iş birliği yaparak, ‘Atık Piller Fidana Dönüşüyor’ kampanyasına imza atmıştı. Kampanya kapsamında ağaçlandırma yaparak ormanları çoğaltmaya çalışan Varta, böylece atmosferden daha fazla karbon temizlenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Türkiye’nin dört bir yanında, süpermarketler aracılığı ile atık pilleri toplayan Varta, atık pillerini toplama noktalarına getiren tüketiciler adına Tema Vakfı’na fidan bağışında bulundu.

‘’VARTA ÇEVRECİLERİ SEVER’’

Doğru pil kullanımı ve özellikle atık pillerin toplanması hakkında okullarda eğitim programları düzenleyen VARTA, 2023 yılının son çeyreğinde yine bu konuya dikkat çeken başka bir çalışma daha yaptı.

Atık pillerin toplanma oranını artırmaya yönelik bir film hazırlayan VARTA Pilleri Türkiye, hazırladığı filmle her yaş gurubuna yönelik net bir mesaj verdi: VARTA’ nın filmi ‘’Daha yaşanabilir bir dünya için harekete geçmemiz gerektiğini, ülkemizde atık pillerin sadece %5’inin geri dönüştürüldüğünü, her bir pilin, gözlükten sulama kabına, çalar saatten bisiklete kadar pek çok günlük eşyaya dönüştürülebileceğini’’ anlattı.

AVRUPA ATIK PİL TOPLAMA ORANI %50, TÜRKİYE’DE %5

Atık pillerin toplanması konusuna ilişkin konuşan VARTA Pilleri Türkiye Genel Müdürü Kerem Acar ‘’Avrupa ülkelerinde atık pillerin toplanma oranının % 50’lerin üzerine kadar ulaştığını, bu oranın ülkemizde ise %5 seviyelerinde olduğunu belirtti.

Acar ‘’Biz ülkemizde üzerimize düşeni yapmayı görev biliyoruz. Farkındalığın küçük yaşlarda edinilmesi gerektiğine inanıyoruz. Çocuklarımıza bu konunun önemini anlatmak için anlaşılır ve ilgi çekici içerikler üretiyoruz. Onlara okullara giderek eğitimler veriyoruz. TEMA Vakfı ile sıkı dirsek temasında bulunarak sürekli olarak fidan bağışında bulunuyor ve ormanların büyümesine katkıda bulunuyoruz. Son olarak Gaziantep Islahiye’ de, TEMA Vakfı ile iş birliklerimizin sonucunda VARTA Hatıra Ormanı oluşturduk.

VARTA, 135 yılı aşan tecrübesi ile tüketicilerin her türlü enerji ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor. Bunu yaparken doğaya zarar vermeden, çevreyi koruyarak faaliyetlerini sürdürmeye özen gösteriyor. Amacımız, mümkün olduğu kadar çok, kaynak azaltmak ve yeniden kullanmayı teşvik etmek, geri dönüşümü desteklemek’’ dedi.