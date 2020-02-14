Atlasjet, iflas başvurusunda bulundu

Atlasglobal’in (Atlasjet) iflas başvurusu yaptığı ve operasyonlarının durdurulduğu bildirildi.

14 ŞUBAT, 20200
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Atlasjet, iflas başvurusunda bulundu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Twitter’dan yaptığı açıklama şirketin iflas başvurusunda bulunduğunu ve operasyonlarının durdurulduğunu bildirdi.

TARİFELİ UÇUŞLARINI DURDURMUŞTU

Bir süredir mali kriz yaşadığı bilinen yerli havayolu şirketi Atlasglobal’in (Atlasjet), kasım ayında yaptığı basın duyurusu ile 21 Aralık tarihine kadar uçuşlarını durdurma kararı aldığını açıklamıştı. Şirket yaptığı açıklamada, 2019 yılı Nisan ayı itibariyle İstanbul Havalimanı’na geçişle birlikte lojistik ve operasyonel maliyetlerde yaşanan büyük artışın şirket açısından 2016/2017 kayıplarını yeterli sürede telafi etme imkanını ortadan kaldırdığını dile getirmişti.

Atlasglobal (Atlasjet), “Nakit akışımızdaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla, tüm uçuşları geçici süre ile durduk” açıklaması yapmıştı.


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