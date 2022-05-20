AVM'ler Kovid-19 öncesi döneme dönüyor

Kovid-19 salgınından önce günde ortalama 6,5-7 milyon kişiyi ağırlayan alışveriş merkezlerinin kısıtlamalar dolayısıyla düşen ziyaretçi sayısı, tedbirlerin kaldırılmasıyla 5 milyona ulaştı.

20.05.2022 09:11:000
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AVM'ler Kovid-19 öncesi döneme dönüyor

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, ülkedeki 441 AVM'de salgın öncesi günlük ortalama ziyaretçi sayısının 6,5-7 milyon civarında olduğunu, salgın döneminde ise bu rakamın ortalama 650 bin civarında seyrettiğini söyledi.

Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasıyla birlikte AVM'lerde yeniden günlük 5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşıldığını belirten Özpamukçu, "Şu anda müşteri sayılarında 2019'ları yakalamak üzereyiz, pandemi öncesine yeni yeni geliyor gibiyiz. Tabii ki ekonomik daralma müşteri sayılarını biraz vuracaktır ama bu sene artık bunu geride bırakacağımızı düşünüyorum" dedi.

Özpamukçu, eylül, ekim ve kasım aylarının son durumu görmek açısından belirleyici olacağını, sürecin şu an için sağlıklı ilerlediğini kaydetti.

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