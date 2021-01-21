AVM’lerde 2020 ciroları yüzde 30 düştü

Geçen yıl pandemi nedeni ile cirolarında yüzde 30’a yakın düşüş yaşayan AVM’lerde verimlilik de düştü. Kasım 2020 döneminde AVM metrekare verimlilik endeksi, ekim ayına göre 10,3 geriledi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin Kasım ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, AVM’lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Kasım 2020’de İstanbul’da 1.530 TL, Anadolu’da 968 TL olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli için metrekare verimliliği ise Kasım 2020’de 1.193 TL olarak gerçekleşti.

En yüksek düşüş yiyecek-içecekte

Geçen yılın Kasım ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki teknoloji kategorisi metrekare verimliliği yüzde 33,9 artış gösterirken diğer kategorilerde ise düşüş yaşandı.

Düşüş oranı hipermarket kategorisinde yüzde 8,8, giyim kategorisinde yüzde 14,8, diğer kategorisinde yüzde 16,9, ayakkabı kategorisinde yüzde 18,8 ve yiyecek-içecek kategorisinde ise yüzde 41,3 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde 440 AVM ve 13,5 milyon metrekare kiralanabilir alan bulunuyor. Hali hazırda AVM’lerdeki doluluk oranı ise yüzde 80 civarında seyrediyor.