AVM'lerde ziyaretçi sayısı ve satışlar ne kadar azaldı?

AVM’lerde ciro endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 20 oranında geriledi. Ziyaret sayısı da nisanda bir önceki aya göre yüzde 41,5 azaldı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi'nin nisan ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, AVM Perakende Ciro Endeksi nisanda, aylık bazda enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 19,7 azalarak 273 puana geriledi.

Mart ve Nisan 2021 döneminde kısıtlamalar doğrultusunda hizmet veren AVM'lerde ciro endeksi Nisan 2021 döneminde, 2021 yılı mart ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 19,7 azalarak 273 puan olarak gerçekleşti.

Geçen yıl nisanda AVM'ler büyük ölçüde kapalı olduğu için tam doğru bir kıyaslama olmamakla metrekare verimlilik endeksi, Nisan 2021'de bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 582,5 artarak 273 puana yükseldi.

Ziyaret sayısı endeksinde yüzde 41,5'lik azalış

AVM'lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar, Nisan 2021'de İstanbul'da 1.488 TL, Anadolu'da 742 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise söz konusu dönemde 1.040 TL oldu.

Bu yılın mart ayı ile karşılaştırıldığında Nisan 2021 döneminde AVM'lerdeki diğer kategorisi metrekare verimliliği yüzde 23,3 arttı. Hipermarket kategorisi metrekare verimliliği endeksi yüzde 10,6, teknoloji kategorisi 25,1, ayakkabı kategorisi yüzde 30,4, giyim kategorisi yüzde 30,9 ve yiyecek-içecek kategorisi metrekare verimlilik endeksi yüzde 45,5 azalış gösterdi.

Nisan 2021 verileri bir önceki ay olan mart ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 41,5'lik bir azalış olduğu gözlemlendi. Nisan 2021 dönemi ziyaret sayısı endeksinde, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 675'lik artış yaşandı.