Avrasya Tüneli'ne yüzde 26 zam

Köprü ve otoyollar, internet ve doğalgaz'ın ardından Avrasya Tüneli geçiş ücretine de zam yapıldı. Köprü bugünden itibaren yüzde 26 zamlı kullanılabilecek.

Otomobiller için 36,4 lira olan ücret 46 liraya yükseldi. 54,7 lira olan minibüs geçiş ücreti de 69 liraya çıktı.

Yap-işlet devret modeliyle yapılan Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde şu açıklama yapıldı:

"1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 46 TL, minibüsler için ise 69 TL olarak belirlenmiştir. Fiyatlara yüzde 8 KDV dahildir. Avrasya Tüneli'nden yalnız 1. ve 2. sınıf araçlar geçebilmektedir."

Daha önce de köprü ve otoyollara zam yapılmıştı.