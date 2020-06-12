Avrupa Birliği'nde sanayi üretimi sert düştü

Avrupa Birliği'nde (AB) sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde uygulandığı nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,2 azaldı.

12.06.2020 16:45:000
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Avrupa Birliği'nde sanayi üretimi sert düştü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nde nisan ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, nisan ayında önceki aya kıyasla yüzde 17,1, 2019'un nisan ayı ile kıyaslandığında ise yüzde 28 geriledi.

AB'de sanayi üretimi, nisanda mart ayına kıyasla yüzde 17,3, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 27,2 düştü.

Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 30,5 ile Macaristan'da, yüzde 27,7 ile Romanya'da ve yüzde 26,7 ile Slovakya'da gerçekleşti.

Yıllık bazda ise sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 43,9 ile Lüksemburg'da, yüzde 42,5 ile İtalya'da ve yüzde 42 ile de Slovakya'da belirlendi.

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