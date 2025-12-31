Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsalarında, yeni yıl tatili öncesinde bazı borsalarda işlem yapılmazken, düşük işlem hacmiyle negatif bir seyir izleniyor.

31.12.2025 12:15:240
Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Fransa'da CAC 40 yüzde 0,5 azalışla 8.128 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 9.917 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederek 17.319 puan seviyesinde bulunuyor.

Tatil havasının etkisiyle piyasalarda yatırımcılar temkinli bir duruş izlerken, yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek döneme ilişkin mesajları yer aldı. Dün yayımlanan Federal Açık Piyasa Komitesinin aralık toplantısına ait tutanaklar, Fed'in 2026 yol haritasına ilişkin sinyaller verdi.

Tutanaklar, Fed üyeleri arasındaki görüş ayrılıklarının aralık toplantısında da sürdüğüne işaret ederken, bazı yetkililerin faiz indirimi sonrası politika faizinin bir süre sabit tutulmasını değerlendirdiğini, çoğunluğun ise enflasyonun yavaşlaması halinde ilave faiz indirimlerinin uygun olacağı görüşünde olduğunu ortaya koydu.

Analistler, bölgede Almanya ve İtalya'da borsaların kapalı olduğunu ve jeopolitik gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtirken, günün geri kalanında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini kaydetti.

