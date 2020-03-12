Avrupa borsalarında tarihi düşüş!

Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 10 ile tarihinin en sert günlük düşüşünü yaşıyor.

Stoxx Europe 600 Endeksi, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) politika toplantısının ardından yüzde 10 ile tarihinin en sert günlük düşüşünü yaşıyor.

ABD'nin Avrupa'dan yapılan seyahatleri bir ay süreyle askıya alması nedeniyle halihazırda geri çekilen yatırımcılar, AMB'nin koronavirüs karşısındaki politika önlemlerini yeterli bulmayarak satışları hızlandırdı.

AMB gösterge faizlerde değişikliğe gitmeyerek parasal genişlemenin ölçeğini ve likidite araçlarını artırdı. Endeksteki 19 sektörün tamamı en az yüzde 9 gerilerken, seyahat ve eğlence sektörleri yaklaşık yüzde 13 ile en fazla düşenler oldu.

AMB mevduat faizi ve ana refinansman faizini değiştirmedi. Banka, 2020'nin sonuna kadar net varlık alım programına 120 milyar euro ekledi. Banka hisselerinde kayıplar yüzde 12'ye ulaştı.

"EURO BÖLGESİ İÇİN RİSKLER AŞAĞI YÖNLÜ"

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde faiz kararının ardından basın toplantısında konuşuyor. Lagarde koronavirüs salgınının Euro Bölgesi'nin büyümesine olumsuz etkisi olduğunu, piyasa oynaklığını artırdığını belirtti. Virüsün kayda değer ekonomik etkisi olacağını belirten Lagarde "Ekonomik aktivitede büyük etkisi olacak, üretimi yavaşlatacaktır." dedi.

AMB Başkanı, hükümetlerin virüs için zamanında eyleme geçmesi gerektiğini ve koordineli mali politikanın gerektiğini vurguladı.

Lagarde, Euro Bölgesi için risklerin önemli ölçüde aşağı yönlü olduğunu söyledi.

AMB'nin aldığı son önlemlerin likiditeyi ve işletmelerle bankaların fonlamasını destekleyeceğini ifade eden Lagarde AMB'nin bütün enstrümanlarını kullanmaya hazır olduğunu dile getirdi.

BÜYÜME TAHMİNLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

2020 yılı Euro Bölgesi büyüme beklentisi % 1.1'den % 0.8'e, 2021 tahmini % 1.4'ten % 1.3'e çekildi. Lagarde, petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü şokların enflasyon görünümü için risk oluşturduğunu vurguladı.

Faiz oranlarının neden indirilmediği sorusuna Lagarde şu yanıtı verdi; "Bugünkü önlemlere ilişkin karar oybirliğiyle alındı. Şu anki zorluklarla mücadele etmek için en etkili araçları kullanıyoruz. 120 milyar euroluk ek varlık alımı yaptık. Bu, piyasalara verilecek en uygun tepki olarak görüldü."

AMB bugün faiz oranlarını değiştirmemiş, yeni LTRO ve 120 milyar euroluk ek varlık alım programı açıklamıştı.



