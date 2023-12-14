Avrupa Merkez Bankası, 3 temel politika faizini sabit tuttu

AMB'den yapılan açıklamada, Banka'nın 3 temel politika faizini sabit bırakma kararı aldığı, refinansman faizinin yüzde 4,50'de, mevduat faizinin yüzde 4'de, marjinal fonlama faizini de yüzde 4,75 seviyesinde koruduğu kaydedildi.

Enflasyonun düşmesiyle birlikte ikinci toplantıda da faiz oranlarını sabit tutan AMB, pandemi dönemindeki 1,7 trilyon euroluk (1,8 trilyon dolar) teşvikten çıkışını hızlandıracağını açıkladı.

AMB yayımladığı karar metninde, Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) portföyünü 2. yarıda aylık ortalama 7,5 milyar euro düşürüleceğini ve PEPP yatırımlarını 2024 yılı sonunda durdurulacaklarını belirtti.

Öte yandan karar metninde "Yönetim Konseyi’nin gelecekteki kararları, politika faiz oranlarının gerektiği sürece yeterince kısıtlayıcı seviyelerde belirlenmesini sağlayacaktır. Kısıtlamanın uygun seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı bir yaklaşım izlemeye devam edilecek” ifadeleri yer aldı.