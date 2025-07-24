Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı (Temmuz 2025)

ECB faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

24.07.2025 15:34:090
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Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı (Temmuz 2025)

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 24 Temmuz 2025 tarihli para politikası toplantısında refinansman faiz oranını %2,15, mevduat faiz oranını ise %2,00 seviyesinde sabit bıraktı. Kararlar, piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

ECB açıklamasında, bölgede fiyat baskılarının azalmaya devam ettiği ve ücret artışlarının daha yavaş gerçekleştiği belirtildi. Banka, enflasyonun orta vadede %2 hedefine istikrar kazanmasını sağlama konusunda kararlı olduklarının altını çizdi.

Faiz kararlarının, enflasyon görünümüne, risklere, ekonomik ve finansal verilere, temel enflasyon dinamiklerine ve parasal aktarımın gücüne bağlı olarak şekilleneceği ifade edildi. ECB, belirli bir faiz patikasına önceden bağlı kalınmayacağının da altını çizdi.

Ayrıca Banka, para politikası duruşunun belirlenmesinde veri odaklı ve toplantı bazlı bir yaklaşımın izleneceğini duyurdu. ECB, geçmiş faiz indirimlerinin etkisiyle, zorlu küresel ortama rağmen Euro Bölgesi ekonomisinin şimdiye kadar genel olarak dayanıklılık gösterdiğini vurguladı.

Açıklamada, özellikle ticaret anlaşmazlıklarının yol açtığı olağanüstü belirsizlik ortamının sürdüğü ifade edildi.

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