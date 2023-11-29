Avrupa Merkez Bankası: Yapay zeka çalışan ücretlerini etkileyecek mi?

Avrupa Merkez Bankası (ECM) 16 Avrupa ülkesinde yapay zeka destekli teknolojiler ile istihdam payları arasındaki bağlantının incelendiği raporu açıkladı...

29.11.2023 10:06:450
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Avrupa Merkez Bankası: Yapay zeka çalışan ücretlerini etkileyecek mi?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) araştırmasında yapay zekanın hızlı şekilde benimsenmesinin ücretleri düşürebileceği fakat bugüne kadar yüksek vasıflı olanlar için istihdamı yok etmek yerine istihdam oluşturduğu belirtildi.

ECB’nin "Yapay zekanın insan emeğini yok ettiğine dair raporlar fazlasıyla abartılmış olabilir." başlığıyla yayımlanan araştırma raporunda, yapay zeka konusunda son gelişmelerin yeni teknolojilerin istihdama etkisine ilişkin tartışmayı yeniden alevlendirdiği ifade edildi.

Yapay zekanın, tıbbi tavsiye sağlamaktan kod yazmaya kadar hem üretimde hem de hizmetlerde kullanıldığının vurgulandığı raporda, şirketlerin yapay zekaya daha fazla yatırım yapmasının halk arasında işlerinin geleceğine ilişkin endişelere yol açtığına değinildi.

16 Avrupa ülkesinde yapay zeka destekli teknolojiler ile istihdam payları arasındaki bağlantının incelendiği raporda, yapay zekanın kullanıldığı sektörlerde istihdam payının arttığı, düşük ve orta vasıflı işlerin büyük ölçüde etkilenmediği ve yüksek vasıflı pozisyonların en büyük artışı kaydettiği aktarıldı.

Yapay zekanın çalışanların ücretleri üzerinde "nötr veya hafif olumsuz etkilerinin" olduğuna ve bu etkilerin artabileceğine dikkat çekilen raporda, "Yapay zeka destekli teknolojiler geliştirilmeye ve benimsenmeye devam ediyor. Bu teknolojilerin istihdam ve ücretler, dolayısıyla büyüme ve eşitlik üzerindeki etkilerinin büyük kısmı henüz gözlenmedi.” ifadesi kullanıldı.

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