Avrupa Merkez Bankası'ndan ek acil tahvil programı

Avrupa Merkez Bankası, piyasalarda tansiyonu düşürmek ve koronavirüsün etkileriyle boğuşan Euro Bölgesi ekonomisini korumak için 750 milyar euro tutarında ek acil tahvil alım programı başlattı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasalarda tansiyonu düşürme amacıyla 750 milyar euro tutarında ek acil tahvil alım programı başlattığını açıkladı. Karar sonrası açıklama yapan ECB Başkanı Christine Lagarde, "Sıra dışı zamanlar sıra dışı önlemler gerektirir. Bizim euroya bağlılığımızın bir sınırı yok." dedi.

Frankfurt saati ile gece yarısına doğru tamamlanan toplantı sonunda yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının ekonomik etkileri ile başa çıkmakta zorlanan Euro Bölgesi'nde borçlanma maliyetlerini aşağı getirecek adımlar atılmasının kararlaştırıldığı duyuruldu. ECB, kamu ve özel sektör menkul kıymetlerini kapsayan bu yeni geçici varlık alım programının para politikasının aktarım mekanizmalarına yönelik ciddi risklere karşı konulmasını hedeflediğini belirtti.

750 milyar euro tutarında acil tahvil alım programı başlatılması yönündeki karara ilişkin açıklamada, "Alımlar, 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirilecek ve mevcut varlık alım programı için uygun olan tüm varlık kategorileri bu 750 milyar euro büyüklüğündeki acil tahvil alım programına dahil olacak" denildi. Acil tahvil alım programı, Yunanistan tahvillerinin alımını da içerecek.

Açıklamada, acil tahvil alım programının virüs salgınının "kriz aşaması" sona erdiğinde biteceği belirtilirken, bunun her şartta 2020 yılı sonundan önce olmayacağı vurgulandı. Yönetim Konseyi'nin Euro Bölgesi vatandaşlarını bu olağanüstü zorlu zamanların üstesinden gelmelerinde destekleme rolünü oynamaya bağlı olduğu da ifade etti.

ECB, yeterli kredi kalitede olan finansal olmayan şirket borçlanma kağıtlarının da program çerçevesinde alınabileceği de belirtti.