Avrupa'da 12 büyük futbol kulübü yeni lig kurdu

İngiltere'nin en büyük 6 kulübünün de dahil olduğu Avrupa'nın önde gelen 12 futbol kulübü, Avrupa Süper Ligi kurduklarını açıkladı.

Kurucu 12 takım İngiliz Premier Ligi'nden Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham; İspanya La Liga'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid; İtalya Seria A'dan Milan, Inter Milan ve Juventus'u kapsıyor.

Yazılı açıklamayla duyurulan gelişmeye göre Avrupa Süper Ligi'nin (ESL) Başkanlığı'na Real Madrid Başkanı Florentino Perez getirildi.

UEFA'ya (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) karşı kurulan yeni ligde, maçların hafta arası oynanacağı belirtildi.

Takımlar kendi ülkelerinin lig maçlarında da oynamaya devam edecek, kurucu kulüpler ön ödeme olarak yaklaşık 3,5 milyar euro (4,19 milyar dolar) net hibe alacak.

Yeni lig kurulmasına UEFA ve FIFA'dan sert tepki geldi.

Açıklamada 'ilk sezonun mümkün olan en kısa sürede başlaması ve lige 3 kulübün daha kurucu kulüp olarak katılmasının beklendiği' belirtildi. Diğer 3 kulübün hangileri olduğu açıklanmadı.

Futbol dünyasında son yıllarda mevcut şampiyonaların kalite ve sıklığının artırılması, Avrupa'nın önde gelen takım ve futbolcularının düzenli olarak mücadele edebilecekleri bir lig sistemi kurulması fikirleri tartışılıyordu.



