Avrupa’da kaos: Üç ülkede elektrik kesintisi

Avrupa'nın üç büyük ülkesinde yaşanan elektrik kesintisi milyonlarca kişiyi elektriksiz bıraktı. Fransa’nın bazı bölgeleri de bu kesintiden etkilendi. Kesintinin sebebi merak konusu oldu.

İspanya ve Portekiz’de pazartesi günü ülke çapında yaşanan elektrik kesintisi milyonlarca kişiyi elektriksiz bıraktı. Raporlar Fransa’nın bazı bölgelerinin de bu kesintiden etkilendiğini gösterirken, kesintinin sebebi merak konusu oldu.

Pazartesi günü (bugün) İspanya ve Portekiz’de yaşanan elektrik kesintileri sosyal hayatı derinden etkiledi.

Euronews’a göre, yaşanan kesinti milyonlarca kişiyi elektriksiz bıraktı. Her iki ülkenin de yetkilileri yapılan resmi açıklamalarla kesintilerin hem İspanya hem Portekiz genelinde olduğunu belirtiyor.

MADRİD’DEKİ BARAJAS HAVALİMANI ELEKTRİKSİZ KALDI

Madrid’de yer alan Barajas Uluslararası Havaalanı karanlığa gömülürken, telekomünikasyon altyapıları da elektrik kesintisinden etkilendi. Portekiz ve İspanya vatandaşları mobil ağlara erişim sağlayamazlarken bölgelerde yer alan havaalanları da bu durumdan etkilendi.

METROLARDA YOLCULAR MAHSUR KALDI

Euronews Portekiz, İspanya ve Portekiz başkentlerindeki metrolarda yolcuların mahsur kaldığı bilgilerini geçti. Bu hatlardaki trenler tünellerde sıkışıp kaldılar ve kesinti ayrıca hastaneleri de etkiledi.

Vatandaşlardan hatlara aşırı yüklenmemeleri çağrısında bulunan devlet yetkilileri, acil durumlar haricinde 112’nin aranmaması ile ilgili de uyarı yaptılar.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Andorra ve İspanya’nın sınırında yer alan Fransa’nın bazı kesimlerindeki insanlar da kesintilerden etkilendiklerine dair bildirimlerde bulundular. Son bilgiler Belçika’nın dahi kesinti yaşadığını gösteriyor.

İspanya’nın elektrik şirketleri Endesa ve Iberdrola, olayı araştırdıkları bilgisini geçerken, İber Yarımadası’ndaki ulusal şebekeleri etkileyen Avrupa elektrik şebekesi sorunlarının sebep olabileceği ile ilgili söylentiler yerel medyada geçiyor. Portekiz elektrik şirketi REN, Fransa’nın güneybatısındaki Alaric Dağı’nda çıkan ve yüksek gerilim hatlarına zarar veren yangının bu kesintinin sebeplerinden biri olabileceğini belirlediğini duyurdu.