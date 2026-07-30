Avrupa'da yatırım yapmak isteyenlere yeni alternatif: Fransa

Avrupa’da oturum izni ve sonrasında vatandaşlık imkanı veren ülkeler arasına Fransa da eklendi. Fransa, en az 300.000 Euro yatırım yapmak kaydıyla önce oturum izni, 5 yıl sonunda da vatandaşlık imkanı sunmaya başladı.

Uluslararası yatırım, oturum izni ve vatandaşlık danışmanlığı alanında faaliyet gösteren Vesta Global, Fransa'daki yatırımcı ve girişimcilere yönelik oturum izni programlarını hizmet ağına ekledi. Program kapsamında uygun yatırım koşullarını sağlayan başvuru sahipleri ve aileleri Fransa'da oturum izni alabiliyor; Schengen Bölgesi'nde serbest dolaşım hakkından yararlanabiliyor ve Fransa'da yaşamak isteyen yatırımcılara çalışma hakkı sunuyor. Fransa'da en az beş yıl fiilen yaşayan ve yasal şartları sağlayan yatırımcılar vatandaşlık başvurusunda bulunabiliyor.

Fransız Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği üyesi de olan Vesta Global’in Kurucu Ortağı Teuta Narazan, artık yatırımcıların önceliğinin yalnızca ikinci bir oturum kartı almak olmadığına dikkat çekerek, “Çocuklarının Avrupa'da eğitim görebilmesi, işlerini Avrupa pazarına taşıyabilmeleri, gerektiğinde Avrupa'da yaşayabilecekleri bir alternatif oluşturabilmeleri ve yatırımlarını farklı ülkelerde değerlendirebilmeleri önem kazanıyor. Fransa programı, Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden birinde yatırım yaparken aynı zamanda Schengen Bölgesi'nde serbest dolaşım ile Fransa'da yaşama ve çalışma hakkı sunması nedeniyle öne çıkıyor" dedi.

Fransa’nın klasik Golden Visa ülkelerinden farklı olarak yalnızca gayrimenkul yatırımını değil, ekonomiye gerçek katkı sağlayan yatırımları desteklediğini kaydeden Narazan, “En az 300.000 Euro tutarında üretken yatırım yapan ve program şartlarını sağlayan yatırımcılar için hem iş geliştirme hem de uzun vadeli oturum planlaması açısından güçlü bir alternatif sunuyor." bilgisini verdi.

Avrupa'da yatırımcıların ilgisi oturum programlarına yöneliyor

Ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler, eğitim ve yaşam kalitesi beklentileri ile varlıklarını farklı ülkelere yaymak isteyen yatırımcıların sayısını artırıyor. Küresel ölçekte 2025 yılında yaklaşık 142 bin dolar milyonerinin başka bir ülkeye taşınmasının beklendiğini gösteren araştırmalar, ikinci oturum ve alternatif yaşam planlarının artık yalnızca çok dar bir yatırımcı grubunun gündeminde olmadığını ortaya koyuyor. Türkiye’den yatırımcıların da özellikle Avrupa’da yaşam, çocukların eğitimi, Schengen Bölgesi’ne erişim, servetin farklı para birimleri ve getiri alternatifleri ile farklı coğrafyalara dağıtılması amacıyla Golden Visa ve oturum programlarına ilgisi yükseliyor.

Türkiye’den gelen talebin en somut örneklerinden biri Yunanistan’da görülüyor. Geçen yıl Türk yatırımcılara verilen Golden Visa izinleri yaklaşık yüzde 160 artması ve 3 bin 300’e yaklaşması Avrupa’da oturum arayışının ulaştığı seviyeyi gösteriyor. Portekiz’in yatırım yoluyla oturum programında da Türk vatandaşları öne çıkan başvuru grupları arasında bulunuyor.

Fransa klasik Golden Visa modeliyle çalışmıyor

Fransa, Portekiz ve Yunanistan gibi gayrimenkul yatırımı karşılığında oturum hakkı sağlayan klasik Golden Visa programlarından farklı bir modele sahip. Ülkede yalnızca konut veya ticari gayrimenkul satın almak oturum izni için yeterli olmuyor. Bunun yerine Fransa ekonomisine doğrudan katkı sağlayan yatırımcılar, girişimciler ve yenilikçi projeler Talent oturum izni kapsamında değerlendiriliyor.

Programın temel şartı: En az 300.000 Euro üretken yatırım

Fransa'daki yatırımcı oturum programının temel koşullarından biri, ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlayacak en az 300.000 Euro tutarında yatırım yapılması.

Bu kapsamda yatırımcı;

Fransa'da yeni bir şirket kurabiliyor, Mevcut bir şirkete yatırım yapabiliyor, Faaliyet gösteren bir işletmeyi satın alabiliyor, Veya en az %30 ortağı olduğu şirket aracılığıyla yatırım gerçekleştirebiliyor.

Başvurunun olumlu değerlendirilebilmesi için yatırımın ekonomik faaliyet oluşturması, istihdam yaratması veya mevcut istihdamın korunmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Vesta Global, Türkiye’de Fransa oturum programına aracılık eden ilk ve şimdilik tek firma. Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan “Türkiye’deki yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programlarına aracılık hizmeti sunan öncü bir kuruluş olarak Fransa programını ilk sunan firma olmaktan gurur duyuyoruz. Yatırımcılarımıza, Fransa Hükümeti’nin uluslararası yatırımcıları çekmek amacıyla Fransız yasası (Loi n° 2016-274) kapsamında oluşturduğu bu program çerçevesinde, KPMG Avocats tarafından bilançoları incelenmiş ve program kapsamına uygun şirket hisselerini içeren yatırım alternatifleri sunuyoruz.”

Oturum kartı hangi hakları sağlıyor?

Program kapsamında uygun bulunan yatırımcılar ve aile bireyleri dört yıla kadar düzenlenebilen ve yenilenebilen Talent oturum izni alabiliyor. Bu oturum kartı; Fransa'da yaşama, çalışma, çocukların eğitim sisteminden yararlanabilmesi, Schengen Bölgesi'nde serbest dolaşım, eş ve çocukların başvuruya dahil edilebilmesi gibi önemli haklar sunuyor. Fransa'da sürekli yaşamayı tercih etmeyen yatırımcılar da program şartlarını yerine getirdikleri sürece oturumlarını sürdürebiliyor.

Beş yıl sonunda vatandaşlık başvurusu mümkün

Program yatırım karşılığında doğrudan vatandaşlık sağlamıyor. Ancak Fransa'da en az beş yıl fiilen yaşayan, Fransızca dil yeterliliği, topluma uyum ve diğer yasal koşulları sağlayan yatırımcılar ve aile bireyleri Fransız vatandaşlığı için başvuru hakkı elde edebiliyor. Fransa üniversitelerinden mezun olanlar için vatandaşlığa başvurunun hak edilmesi için gereken süre 3 yıl olabiliyor.