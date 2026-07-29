Altın fiyatları tüketici tercihlerini değiştirdi

Altındaki yükseliş, mücevher pazarında fiyat-performans odaklı yeni bir tüketici davranışı yaratıyor. So CHIC, değişen talebe gümüş, altın, doğal pırlanta ve laboratuvar üretimi pırlantadan oluşan ürün gamıyla yanıt verirken, büyümesini 110 mağaza hedefi, dijitalleşme ve Lab Diamond yatırımları üzerine kuruyor.

Altın fiyatlarındaki yükseliş, mücevher sektöründe tüketici tercihlerinin yeniden şekillenmesine yol açtı. Daha ulaşılabilir fiyatlı ürünlere yönelim artarken, gümüş, daha düşük ayarlı altın ve laboratuvar üretimi pırlanta gibi alternatif kategoriler öne çıkmaya başladı.

Özlem Aydın Ayvacı / [email protected]

Türkiye genelinde 38’i franchise olmak üzere toplam 99 mağazayla faaliyet gösteren So CHIC de büyüme stratejisini bu değişime göre şekillendiriyor. Marka, farklı fiyat segmentlerine hitap eden ürün gamını genişletirken, yıl sonuna kadar mağaza sayısını 110’a çıkarmayı hedefliyor.

So CHIC Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sezgin, değişen tüketici beklentilerini doğru analiz eden ürün stratejileri, mağaza yatırımları ve dijital dönüşüm çalışmaları sayesinde istikrarlı büyümeyi sürdürdüklerini söyledi.

Sezgin, bu yıl yalnızca ciro artışına değil, sürdürülebilir ve kârlı büyümeye, operasyonel verimliliğe ve müşteri deneyimine odaklanacaklarını belirtti. Şirket, doğru lokasyonlarda mağazalaşmayı sürdürürken dijital kanallarını güçlendirmeyi ve teknolojiyi iş süreçlerine daha fazla entegre etmeyi planlıyor.

Dijital satışların payı yüzde 20’ye çıktı

So CHIC’in online satışları toplam cironun yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor. Şirket, yapay zekâ destekli veri analizi, talep tahmini, müşteri davranışlarının incelenmesi ve kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi gibi alanlara yatırım yapıyor.

Bu yatırımlarla fiziksel mağazalar ile dijital kanallar arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi ve omni-channel yapının daha ileri taşınması hedefleniyor.

Lab Diamond büyümenin yeni alanı olacak

Altın ve doğal pırlanta fiyatlarındaki artış, laboratuvar üretimi pırlantaya yönelik ilgiyi de artırıyor. So CHIC, Lab Diamond kategorisini gelecek dönemde büyümenin önemli itici güçlerinden biri olarak konumlandırıyor.

Hakan Sezgin, laboratuvar üretimi pırlantanın yalnızca yeni bir koleksiyon olmadığını, şirketin uzun vadeli büyüme stratejisinin temel yapı taşlarından biri olduğunu söyledi.

Sezgin, doğal pırlantayla aynı kimyasal, fiziksel ve optik özelliklere sahip ürünleri daha ulaşılabilir fiyatlarla sunarak daha geniş kitlelerin pırlantaya erişmesini sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Bugün Lab Diamond koleksiyonlarını mağazalarının yaklaşık yüzde 60’ında müşterileriyle buluşturan şirket, yıl sonuna kadar bu kategoriyi tüm mağazalarına taşımayı planlıyor.

So CHIC, 14 ayar altınla tasarlanan Lab Diamond koleksiyonlarını üç taksite varan ödeme seçenekleriyle sunuyor. Şirket ayrıca bu ürünlerde uyguladığı geri alım politikası kapsamında, iade edilen ürünlerde satın alma bedelinin yüzde 75’ini müşterilerine geri ödeme imkânı sağlıyor.

Dört kişilik tasarım ekibiyle bu kategoriye özel yeni koleksiyonlar geliştiren marka, 2026 yılı sonunda Lab Diamond satışlarında yüzde 20 büyüme hedefliyor.

110 mağazaya ulaşacak

Türkiye genelinde 99 mağazası bulunan So CHIC, yıl sonuna kadar bu sayıyı 110’a çıkarmayı planlıyor. Şirket, mağazalaşmada doğru lokasyonlara odaklanırken franchise modelini de büyümenin önemli parçalarından biri olarak değerlendiriyor.

Fiziksel mağaza yatırımlarının yanı sıra dijital satış, yapay zekâ, veri analitiği ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi alanlarına yapılacak yatırımlar da şirketin gelecek dönem büyüme planında öne çıkıyor.

Küresel pazarda payı artıyor

Laboratuvar üretimi pırlantaların küresel mücevher pazarındaki ağırlığı da artıyor. Sektör verilerine göre Lab Diamond ürünlerinin küresel nişan yüzüğü pazarındaki payı 2026 yılında yüzde 40’ın üzerine çıktı.

2025 yılında yaklaşık 28 milyar dolar büyüklüğe ulaştığı belirtilen pazarın, 2026’da 34 milyar dolara yaklaşması, 2035 yılına kadar ise 90 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

Fiyat farkı, kategorinin büyümesinde belirleyici rol oynuyor. Günümüzde 1 karat laboratuvar üretimi pırlanta 700 doların altında bulunabilirken, eşdeğer özelliklere sahip doğal pırlantanın fiyatı 5 bin doların üzerinde seyrediyor. Böylece laboratuvar üretimi pırlanta, doğal pırlantaya göre ortalama yüzde 80 daha uygun fiyatla tüketiciye sunulabiliyor.

ABD’de 2019 yılında satılan nişan yüzüklerinin yalnızca yüzde 6’sında laboratuvar üretimi pırlanta kullanılırken, bu oranın 2026’da yüzde 40’ın üzerine çıktığı belirtiliyor. Özellikle Z kuşağının bu kategoriye daha yüksek ilgi gösterdiği ifade ediliyor.

Sektör analistleri, pırlanta pazarının önümüzdeki dönemde doğal pırlanta ve laboratuvar üretimi pırlanta olmak üzere iki ayrı segmentte büyümeye devam edeceğini öngörüyor