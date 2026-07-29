Yapı Kredi Portföy satıldı

Yapı Kredi, Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'yi, uluslararası varlık yönetiminin önde gelen kuruluşlarından Azimut Group bünyesindeki AZ International Holdings S.A.’e satmak ve 15 yıl süreyle münhasır dağıtım ve stratejik iş birliği yapmak üzere anlaşmaya vardı.

Yapı Kredi, Yapı Kredi Portföy'ü uluslararası portföy yönetimi grubu AZ International Holdings S.A.’e (Azimut) satmak ve 15 yıl süreyle münhasır dağıtım ve stratejik iş birliği yürütmek üzere anlaşmaya vardı. Anlaşma, Yapı Kredi'nin organik büyüme potansiyeline ek olarak varlık yönetimi alanında öncü olma yönündeki kararlılığını ortaya koyuyor.

İşlemin Banka’ya sağlayacağı nakit girişi yaklaşık 425 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken (işlemin kapanış tarihine göre değişebilir); bu da düzeltilmiş F/K çarpanı olarak 11’e tekabül ediyor. Yapı Kredi ile Azimut arasındaki uzun vadeli iş birliği, ortak yaratılacak değer sayesinde ilave yukarı yönlü potansiyel de sunuyor. İşlemin, Yapı Kredi'nin çekirdek sermaye (CET 1) oranını da 70 baz puan güçlendirmesi bekleniyor. (Mart 2026 sonu rakamlarına göre)

Güçlü dağıtım ağı ile uluslararası yatırım uzmanlığı bir araya geliyor

Türkiye'nin, yüzde 8,3 pazar payıyla lider varlık yönetim şirketlerinden olan Yapı Kredi Portföy, yatırım danışmanlığı hizmetlerinin yanı sıra, yatırım fonları (yüzde 70), emeklilik fonları (yüzde 23) ve isteğe bağlı portföyler (yüzde 7) aracılığıyla, 26 milyar ABD doları tutarında varlık yönetiyor.

Anlaşmayla birlikte Yapı Kredi'nin güçlü müşteri tabanı ile yaygın ve dijital yetkinliği yüksek dağıtım ağı; Azimut'un uluslararası yatırım uzmanlığı, ürün geliştirme kabiliyetleri ve girişimci portföy yönetimi platformuyla bir araya gelecek. Yapı Kredi'nin güçlü marka değeri, etkin müşteri ilişkileri ve ülke geneline yayılmış dağıtım gücü, Azimut'un uluslararası yatırım birikimi, ürün inovasyonu ve küresel portföy yönetimi kaynaklarıyla birleşecek.

Bu birliktelik, Yapı Kredi'nin Türkiye genelindeki bireysel, özel bankacılık, KOBİ, ticari ve kurumsal müşterilerine daha geniş, daha gelişmiş ve daha rekabetçi bir yatırım ürün yelpazesi sunulmasını sağlayacak. Yapı Kredi müşterileri, Yapı Kredi Portföy'ün mevcut ürünlerinden yararlanmayı sürdürürken, Azimut'un küresel yatırım kabiliyetleriyle geliştirilen yenilikçi portföy yönetimi çözümlerine de erişim kazanacak.

Portföy yönetiminde liderlik vizyonu

İş birliğinin, Türkiye’deki sermaye piyasaları ile uluslararası piyasalar arasında bir köprü oluşturması da bekleniyor. Azimut'un küresel ağından yararlanılarak, birleşik platform tarafından yönetilen Türkiye'deki yatırım ürünleri yabancı yatırımcılara sunulabilecek. Böylece Yapı Kredi’nin varlık yönetimi uzmanlığı daha geniş bir uluslararası yatırımcı tabanına erişilecek ve küresel sermayenin Türkiye'deki yatırım fırsatlarına yönlendirilmesine katkı sağlanacak.

Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, Azimut ile yapılan stratejik iş birliğine ilişkin şunları söyledi: "Bu anlaşma, stratejik büyüme yolculuğumuzda önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Sektörde öncü girişimleri hayata geçirmeyi sürdürürken, Türkiye'de portföy yönetimi alanında türünün ilk örneği olan bir stratejik iş birliğine imza atıyoruz. Bankamızın varlık yönetimi alanında liderlik vizyonunun önemli bir adım olan bu iş birliği, sektördeki öncü konumumuzu pekiştirirken, müşterilerimize de benzeri görülmemiş bir değer yaratacak. Yapı Kredi'nin güçlü hizmet modeli ve dağıtım gücünü, Azimut'un uluslararası yatırım uzmanlığıyla birleştireceğiz."

Yapı Kredi müşterilerine yüksek kaliteli hizmet sunmaya devam ederken, daha geniş ve gelişmiş yatırım çözümleri sağlayacaklarını da belirten Erün, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yapılan iş birliği sayesinde yatırım fonları uluslararası standartlarda yönetilmeye devam ederken, müşterilerimiz de yurt dışı pazarlarının sunduğu fırsatlardan yararlanabilecek. Hedefimiz, her zaman olduğu gibi, yalnızca piyasa trendlerine uyum sağlamak değil, sektörümüzün geleceğini aktif olarak şekillendirmek. İnanıyoruz ki bu anlaşma Bankamızın ülkemizdeki tasarruf ve yatırım ürünlerindeki lider konumunu daha da güçlendirirken, uluslararası piyasalarda yetkinliğimizi de artıracak. Türkiye’deki yatırım ürünlerine uluslararası sermayenin yönlendirilmesi için de bir köprü oluşturacak.”

Azimut CEO'su Giorgio Medda, iş birliğiyle ilgili şunları söyledi: "Türk bankacılık sektörünün seçkin oyuncularından, büyümeyi inovasyonla sağlama konusunda bizimle aynı kararlılığı paylaşan Yapı Kredi ile güçlerimizi birleştiren Azimut, önde gelen finansal kuruluşların tercih ettiği varlık yönetimi ortağı olduğunu bir kez daha teyit ediyor. 2011'den bu yana Türkiye ekonomisinin gücüne sarsılmaz bir inanç duyduk ve sıfırdan başlayarak, 100'ü aşkın profesyonelden oluşan, sektörde çığır açan ve pazar lideri konumunda bir ekip kurduk. Bu ittifak, pazar lideri bir bankayla kurduğumuz ikinci büyük stratejik ortaklık niteliğinde olup, uzun vadeli bir dağıtım anlaşmasıyla desteklenmesi sayesinde küresel ürün fabrikalarımızın olağanüstü kalitesinin bir başka kanıtını oluşturuyor. Gerçek anlamdaki bağımsızlığımızdan, kanıtlanmış yönetim yetkinliklerimizden ve son derece ölçeklenebilir 'hizmet olarak varlık yönetimi' (asset-management-as-a-service) platformumuzdan güç alarak, gelecekte bu tür dönüştürücü ittifakların daha fazlasını hayata geçirmek için gereken küresel erişime sahibiz. Bu işlemin tamamlanmasıyla birlikte, küresel işimizin payının toplam çekirdek varlıkların yaklaşık yüzde 50'sine ve beklenen kârın yaklaşık yüzde 30'una yükselmesi ve böylece Elevate 2030 planımızın hız kazanması bekleniyor. Bunlar rakamların ötesinde de bir anlam taşıyor. Azimut'un, 2,5 milyonu aşkın müşteriye hizmet veren ve dünyanın en büyük kurumsal yatırımcılarının bir kısmı tarafından varlıklarının yönetimi için seçilen küresel, çok kuşaklı bir finansal danışmanlık platformu olarak, finansal hizmetler alanında dünya çapındaki gerçek İtalyan şampiyonu olduğunu kanıtlıyor."

Azimut CEO'su Alessandro Zambotti ise konuyla ilgili şunları ifade etti: "Bu işlem, küresel liderliğimizi güçlendiren ve Grubun uzun vadeli büyümesini destekleyen fırsatları değerlendirme konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor. Bu satın alma, yaklaşık 30 milyar euroluk bir platform (Türkiye'nin ikinci büyük portföy yönetim şirketi) yaratıyor ve sermayenin son derece verimli bir şekilde kullanıldığını temsil ediyor. İşlem, 2026 yılında 65 ila 75 milyon euro tutarında beklenen birleşik net kâr katkısı ve önümüzdeki üç yıl boyunca ortalama yüzde 10 hisse başına kâr (EPS) artışı sağlayarak, anında değer yaratıyor. Bu, güçlü bir bilançoyu korurken ve hissedarlarımıza cazip, sürdürülebilir bir getiri sağlarken; seçilmiş büyüme fırsatlarını değerlendirmemize imkân tanıyan disiplinli stratejik sermaye yönetimi yaklaşımımızla da tamamen uyumlu."

İşlem, ilgili düzenleyici kurum onaylarının alınmasına ve diğer ön koşulların yerine getirilmesine bağlı olarak yürürlüğe girecek. İşlemde J.P. Morgan tek finansal danışman, ASC Law ise Yapı Kredi'nin hukuki danışmanı olarak görev aldı.