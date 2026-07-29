Piyasalarda gün ortası: Borsa, döviz ve altında son durum ne? (29 Temmuz 2026)

Dün 13.687,86 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,45 puan ve yüzde 0,03 artışla 13.692,31 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 43,63 puan ve yüzde 0,32 azalışla 13.644,22 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.543,27 puanı, en yüksek 13.721,90 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,81, hizmetler endeksi yüzde 0,41, sanayi endeksi yüzde 0,39 ve teknoloji endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 22'si yükselirken 73'ü düştü, 5 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türk Altın İşletmeleri ile ASELSAN oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 33 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,29, bileşik getirisi yüzde 41,96 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1390, sterlin/dolar paritesi 1,3300 ve dolar/yen paritesi 163,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,3980 liradan, avro 54,0350 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 artışla 4 bin 33 dolardan, ekim vadeli Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 4 artışla 85,4 dolardan işlem görüyor.