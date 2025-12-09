Avustralya Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Avustralya Merkez Bankası (RBA) beklentiler doğrultusunda faiz oranını değiştirmedi. Banka, nakit oranını yüzde 3.60 seviyesinde sabit bıraktı.

9.12.2025 11:39:100
Paylaş Tweet Paylaş
Avustralya Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Avustralya Merkez Bankası (RBA) beklentiler doğrultusunda faiz oranını değiştirmedi. Banka, nakit oranını yüzde 3.60 seviyesinde sabit bıraktı.

RBA tarafından yapılan açıklamada, enflasyon risklerinin yükselme yönüne kaydığı ve fiyat baskılarının kalıcılığını değerlendirmenin biraz daha uzun süreceği belirtildi. Ayrıca, yurt içi talebin beklenenden daha güçlü olduğu ve bunun enflasyonist baskılara katkıda bulunabileceği ifade edildi.

Piyasalar, enflasyon ve tüketici talebine ilişkin güçlü verilerin ardından bu hafta bir faiz indirimi ihtimali görmezken, gelecek yılın ilerleyen dönemlerinde bir faiz artışı riskini fiyatlandırmaya başlamıştı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Türkiye'nin komşularına ihracatı artış gösterdi

Türkiye'nin komşularına ihracatı artış gösterdi

ABD'de açıklanan veriler Fed'in faiz indirim beklentilerini destekliyor

ABD'de açıklanan veriler Fed'in faiz indirim beklentilerini destekliyor

ABD'de tüketicilerin enflasyon beklentileri değişmedi

ABD'de tüketicilerin enflasyon beklentileri değişmedi

Döviz ve altın güne nasıl başladı? (9 Aralık 2025)

Döviz ve altın güne nasıl başladı? (9 Aralık 2025)

Küresel piyasalarda Fed kaynaklı “Şahin” baskı sürüyor

Küresel piyasalarda Fed kaynaklı “Şahin” baskı sürüyor

Tehlike Ne Zaman Geçecek?

Tehlike Ne Zaman Geçecek?

Yorum Yaz