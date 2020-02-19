Avustralya ve Rusya pazarına açıldı

İtalya, Fransa, İspanya, Hırvatistan, İsveç, Amerika, Meksika, BAE, Japonya, Tayland gibi ülkelere motor yat ihraç eden Sirena Marine, Rusya ve Avustralya’yı da uluslararası portföyüne dahil etti.

Kıraça Holding’in çatısı altında faaliyet gösteren Sirena Marine, Sirena Yachts motoryat markasıyla Türkiye’den dünyaya açılan küresel bir marka olma yolunda ilerliyor. Sirena Marine, yeni imzaladığı anlaşmayla Avustralya ve Yeni Zelanda'da; Axopar, Sealine, Greenline, Fjord, Outer Reef ve Vanquish gibi Avrupa’nın önde gelen motor yat markalarına bayilik yapan E-Yachts’ı yetkili bayi olarak tayin etti. Rusya pazarındaki müşterilerine ise Ferretti, Pershing, Itama, Mochi Craft gibi markaların distribütörlüğünü yapan Premium Yachts’la ulaşacak.

“Global pazarda büyümemiz hızlanacak”

Konuyla ilgili açıklama yapan Sirena Marine Ticari Direktörü (CCO) Ali Onger, yeni anlaşmaların global pazardaki büyümelerini hızlandıracağını belirtti ve şöyle konuştu:

“Avustralya ve Yeni Zelanda bölgesi için distribütörlük anlaşması imzaladığımız E-Yachts’la iş birliğimiz sayesinde Sirena Marine’nin lüks, performans ve eğlenceyi mükemmeliyetçi üretim kalitesiyle birleştiren motor yatları, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki tutkunlarına daha kolay ulaşacak. İlk kez bir kıtaya distribütörlük verdiğimiz bu anlaşma sonrasında ilk satışımızı da Sirena 58 modeli ile yaptık. E-Yachts’la birlikte bu satışların devamının geleceğine inanıyoruz. Rusya pazarındaki distribütörümüz Premium Yachts ise sektörümüzdeki gerçek anlamda birkaç uluslararası şirketten biri. Yüksek kaliteli bir yat ve arkasında mükemmel bir hizmet deneyimi arayan müşterilerimiz için bayi ağımızı genişleterek global büyümemizi sürdüreceğiz.

“Sirena’yı tanıtmak için sabırsızlanıyoruz”

Sirena'yı iki yıldır takip ettiklerini dile getiren E-Yachts Genel Müdürü Peter Hrones ise yaptığı açıklamada, “ABD ve Avrupa'daki bazı büyük tekne fuarlarında binlerce tekne arasından bir tekne beni dönüp ikinci kere bakmaya ittiğinde, daha fazlasını araştırmaya değer olduğunu biliyorum. Sirena’yı; 58, 64’ün ve 88’in Cannes’da tanıtımından bu yana yakından takip ediyorum. German Frers, Cor D.Rover ve Tommaso Spadolini gibi dünyanın en ünlü tekne tasarımcılarına sahip olan Sirena, E-Yachts'ın özel tasarımcı portföyüne mükemmel uyum sağlıyor ve bu yatları Avustralya ve Yeni Zelanda pazarına tanıtmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.