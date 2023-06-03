Ay'da 'su' savaşları kızıştı: NASA'dan yeni hamle!

NASA Başkanı Bill Nelson, İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Pais'e verdiği söyleşide "Çin'in eline geçmesin diye Ay'daki suyu korumak istiyoruz" dedi.

İndependent'ın haberine göre; Nelson, Çin'le girilen "yeni uzay yarışından" galip çıkacaklarını savunarak, bu yıl Ay'a iki uzay aracı göndereceklerini söyledi. NASA başkanı, Ay'ın güney kutup bölgesindeki su kaynaklarını kontrol altına almak istediklerini belirterek, Çin'in de bu bölgeye uzay aracı göndermeyi hedeflediğini ifade etti.

Çin, 2030'a kadar Ay'ın bu bölgesine astronot göndermeyi planladıklarını açıklamıştı. Nelson ise ABD'nin 2025 ya da 2026'da bunu başarabileceğini savundu. NASA başkanı, söz konusu bölgeye bu yıl bir robot, 2024'te de su kaynaklarını aramak için başka bir araç göndereceklerini belirterek, "Bu potansiyel rezervleri uluslararası toplum için korumak ve Çin'in Spratly Adaları'nda yaptığı gibi gelip suyun kendilerine ait olduğunu söylemesini engellemek istiyoruz" dedi.

Nelson, Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) konumuna dairse "Bence 2030'a kadar istasyonda kalacaklar" dedi. UUİ, ABD ve Rusya'nın yanı sıra Japonya, Avrupa Birliği ve Kanada'nın ortak çalışmasıyla oluşturulmuştu.

Geçen yıl 24 Şubat'ta başlayan savaşın ardından Rus uzay ajansı Roscosmos'un eski başkanı Dmitri Rogozin, Batı'nın yaptırım kararları nedeniyle 2024'te istasyondan çekileceklerini duyurmuştu. Açıklamasının ardından görevden alınan Rogozin'in yerine atanan Yuri Borisov ise 2028'e kadar UUİ'de kalacaklarını söylemişti.

Nelson, NASA'nın Mars'la ilgili çalışmalarını hızlandırdığını da belirtti. Ay'a gitmenin üç ila dört gün sürdüğünü fakat Mars'a ulaşmanın 7 ila 8 ay aldığını söyleyen Nelson, bu süreyi üç aya indirmeyi hedeflediklerini ifade etti. NASA başkanı, 2040'a kadar Mars'a astronot göndermeyi planladıklarını da söyledi.

Pekin yönetimi, Güney Çin Denizi'nde yer alan Spratly Adaları'nın kendi toprağı olduğunu savunuyor. Tartışmalı bölgede Tayvan, Vietnam, Malezya ve Filipinler de hak iddia ediyor.