Aygaz'dan temettü kararı

Aygaz, şirket pay sahiplerinin hesaplarına 8 Nisan tarihinde yansıyacak şekilde brüt 6,85, net 6,16 lira kâr payı ödeyeceğini açıkladı.

6.03.2024 09:29:410
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Aygaz'dan temettü kararı

Aygaz, net 6,16 TL temettü ödenmesinin Genel Kurul onayına sunulması kararı alındığını duyurdu. Aygaz, şirket pay sahiplerinin hesaplarına 8 Nisan tarihinde yansıyacak şekilde brüt 6,85, net 6,16 lira kâr payı ödeyeceğini açıkladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun 05 Mart 2024 tarihli toplantısında, 2023 yılı karının Şirket Esas Sözleşmesinin 17'nci maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve kar dağıtımının 04 Nisan 2024 tarihinden itibaren başlaması hususlarının Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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