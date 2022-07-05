Aytemiz'de yeni üst düzey atama

Aytemiz Akaryakıt Dağıtım AŞ'nin genel müdürlüğüne Çağdaş Demirağ getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Demirağ akaryakıt sektöründe Petrol Ofisi AŞ ve bp Türkiye'de çeşitli pozisyonlarda görev aldı.

2019 yılından itibaren Ege Bölgesi enerji tedarik şirketleri Aydem ve Gediz Elektrik genel müdürlüğü ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini de yürüten Demirağ, 1 Temmuz itibarıyla Aytemiz Genel Müdürlüğü görevine getirildi.