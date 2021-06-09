Babalar Günü için hediye zamanı geldi

Zor bir yılın ardından, bir yandan pandemiyle, bir yandan işiyle boğuşan babalarımıza hediye seçmek için küçük tavsiyelerimiz.

Zor bir yılın ardından, bir yandan pandemiyle, bir yandan işiyle boğuşan ya da emekli olmuşsa, belki de bir yıldan uzun zamandır evde kapalı yaşamak zorunda kalan babalara bu yıl güzel bir sürpriz hazırlamanın zamanı geldi. İşte babalarımıza hediye seçmek için küçük tavsiyelerimiz.

1. Emekli babalara özel ilgi

Emekliler, 65 yaş üstü bireyler son bir buçuk yıldır çok zor bir dönem geçirdiler. Herkes pandemiye karşı kapanmalar nedeniyle zorluklar yaşadıysa da emekliler ve yaşlılar bu süreci çok daha ağır şartlar altında geçirdi. Bu yıl emekli babalarımıza pandeminin bıraktığı kötü izleri unutturacak hoş aile toplantıları, kalabalıklardan uzak tatiller, arkadaşlarıyla buluşabileceği sürpriz partiler gibi organizasyonlar hazırlamak çok anlamlı olacaktır.

2. Laptopsuz baba kalmasın

Klasik Babalar Günü hediyeleri söz konusu olunca herkesin aklına gelen cüzdan, kalem gibi hediyeleri unutun. Bu yıl, dünya ile bağını dijital cihazlar üzerinden sağlamak zorunda olan babalara, belki yaşlı babamıza, belki eşimize, güçlü bir notebook bilgisayar alarak hem eğlence amacıyla hem de iş amacıyla kullanılacak hoş bir hediye vermiş olabilirsiniz. Bu amaçla Toshiba laptop modellerini de incelemenizi tavsiye ediyoruz.

3. Laptop aksesuarlarını ihmal etmeyin

Laptoplar kendi başlarına da güçlü dijital cihazlar olmasına rağmen, onları koruyacak çantalar, kılıflar, kullanımını kolaylaştıracka kablosuz fareler, TV bağlantı kabloları, kolay şarj cihazları laptop kullanımını daha da pratik hale getirir.

4. Doğru uygulamaları kurun

Eğer yaşlı babalara hediye alıyorsanız, dijital cihazları kullanımına vermeden önce işine yarayacak kullanışlı uygulamaları ve yazılımları da kurmanız faydalı olabilir. Video konferans servisi Zoom’un masa üstü uygulaması,akıllı telefonla laptop arasında senkronizasyon sağlayacak uyulamalar, dizi veya film izleyebileceği uygulamalar ve belki de bunların yıllık abonelik ücretleri... Yani laptop’u sadece bir donanım olarak hediye etmek yerine, kullanışlı uygulamalarla donatılmış bir hizmet haline getirerek hediye edebilirsiniz. Özellikle de dijital cihazlarla arası çok iyi olmayan ileri yaştaki babaların dijital çağa daha hızlı adapte olabilmesi için bu girişim faydalı bir hamle olabilir.