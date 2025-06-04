Bacacı Yatırım Holding’de yeni atama

45 yılı aşkın süredir 9 farklı sektörde stratejik yatırımlara imza atan ve Halil İbrahim Bacacı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Bacacı Yatırım Holding’in Kurumsal İletişim Direktörü Jülide Çağlı oldu. Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu olan Çağlı, iletişim alanında 30 yılı aşkın deneyime sahip bulunuyor.

Kariyerine Intermedya Grubu’na bağlı Borsamatik Dergisi’nde başlayan Çağlı, daha sonra derginin Haber Müdürü olarak görev yaptı. Bu dönemde yine aynı yayın grubu bünyesindeki BorsaAnaliz Dergisi’nin Yazı İşleri Koordinatörlüğünü görevini sürdüren Çağlı, daha sonra Milliyet Gazetesi ek yayınlarında editör olarak yer aldı.

Jülide Çağlı 1998 yılında ise iletişim danışmanlığı alanına yöneldi. MPR Halkla İlişkiler Ajansı, Amazon İletişim Ajansı ve Brandworks İletişim Danışmanlığı şirketlerinde global ve yerli dev markaların stratejik iletişim çalışmalarını gerçekleştiren Çağlı, ajans deneyimlerinin dışında Türkiye’nin önde gelen sanayi şirketleri bünyesinde üstlendiği görevlerle de uzun yıllar kurumsal iletişim ve itibar odaklı çalışmalar gerçekleştirdi. Ekonomi Gazetecileri Derneği Üyesi de olan Jülide Çağlı Bacacı Yatırım Holding Grup Kurumsal İletişim Direktörü olarak çalışmalarına devam ediyor.

Bacacı Yatırım Holding'in bünyesinde Sürat Kargo, Sürat Lojistik, Zade Yağları, Zade Vital, Panout, Port Elektrik, Port Teknik Yapı ve Port Mobile gibi farklı sektörlerden markalar bulunuyor.