Bahar detoksu: Zayıflamak için tarifler, 3 günlük örnek beslenme listesi

Bahar detoksu ile zayıflamaya ne dersiniz? İşte uzman diyetisyen Zehra Bora'dan bahar detoksu önerileri, tarifler ve 3 günlük örnek beslenme listesi...
Bahar demek yenilenmek, tazelenmek demek. Yeniden çiçekler açması, güneşin güzel yüzünü göstermesi demek. Bahar heyecanı ile şimdiden içiniz kıpır kıpır oldu bile değil mi? Peki ya siz baharı karşılamaya hazır hissediyor musunuz? Bahar detoksu, örnek tarifler ve 3 günlük örnek beslenme listesi Uzman Diyetisyen Zehra Bora'dan...
Bahar mevsiminde doğanın yeniden doğumu ile birlikte kim bahar detoksu yaparak yenilenmek, fazlalıklarından kurtulmak istemez ki? Şimdi size öncelikle bazı tavsiyelerde bulunacağım. Melatonin salınımı için erken yatıp erken kalkmanızı tavsiye ederim. Zira melatonin hormonu bağışıklık sistemini destekler. D vitamini alınması da mutluluk üzerinde önem taşır.
Gün içerisinde kadınlar için 2 litre erkekler için 3 litre su tüketimi olmazsa olmaz. Hatta suyunuzun içerisine çubuk tarçın, nane koyarak suyunuzu aromalandırabilir, içimini daha keyifli hale getirebilirsiniz. Midenizde bir rahatsızlık yoksa güne birkaç damla taze limon veya 1 tatlı kaşığı sirke içeren oda sıcaklığında su ile de başlayabilirsiniz. Fazla çay, kahve, tuz ve şeker tüketimi vücutta su tutulumuna sebep olur, dayanabilirseniz 21 gün hepsini hayatınızdan çıkarın ya da tüketimini azaltın. Çay ve kahve yerine yeşil çay ve beyaz çay gibi ödem atmaya yardımcı bitki çaylarından faydalanabilirsiniz.
Gün içerisinde yeterli doygunluğu sağlamak için makro ve mikro besin öğelerinden yeteri kadar almalısınız. Mevsiminde taze sebze ve meyve, yulaf gibi kompleks karbonhidrat kaynakları; yumurta ve balık planınızda mutlaka olmalı.
Vakit buldukça gün aşırı 30 ila 45 dakika arası hareket etmenizi de tavsiye ederim. Böylece günün koşturmacası içinde kendinizi kaptırmışken egzersiz yaptığınız anda kendinizi daha enerjik, zinde ve mutlu hissedeceksiniz.
TARİFLER
ENGİNARLI TAVUK SOTE
MALZEMELER
1 enginar
1/2 havuç
1 soğan
90 gr tavuk
Maydanoz
HAZIRLANIŞI
Tüm malzemeleri doğrayıp tavada soteleyin.
FISTIK EZMELİ SMOOTHIE
MALZEMELER
1 su bardağı light veya laktozsuz süt
1 tatlı kaşığı chia tohumu
7 çilek
1/4 avokado
1 tatlı kaşığı şekersiz fıstık ezmesi
HAZIRLANIŞI
Tüm malzemeleri blender’dan geçirin.
KIRMIZI SMOOTHIE
MALZEMELER
200 gr haşlanmış pancar
1 tatlı kaşığı limon suyu
7 çilek
125 gr light yoğurt
1 fındık büyüklüğünde taze zencefil
HAZIRLANIŞI
Tüm malzemeleri blender’dan geçirin.
YOĞURTLU KEREVİZ SALATASI
MALZEMELER
125 gr yoğurt
1 orta boy kereviz
1 diş sarımsak
4 tam dövülmüş ceviz içi
HAZIRLANIŞI
Kerevizi ve sarımsağı rendeleyerek tüm malzemeleri karıştırın.
3 GÜNLÜK ÖRNEK LİSTE
1. GÜN
Uyanınca
Az taze limonlu veya 1 tatlı kaşığı elma sirkeli 1 büyük bardak oda sıcaklığında su
Sabah
3 yumurta beyazı haşlanmış
4 tam ceviz
1 dilim ananas
1 fincan bitki çayı
Öğle (13.00)
Fıstık ezmeli smoothie
Ara (15.30)
2 fincan bitki çayı
Akşam (18.00)
Enginarlı tavuk sote
Ara (21.30)
1 fincan bitki çayı
2. GÜN
Uyanınca
Az taze limonlu veya 1 tatlı kaşığı elma sirkeli 1 büyük bardak oda sıcaklığında su
Sabah
2 yemek kaşığı lor peyniri
5 siyah veya yeşil tuzsuz zeytin
2 tam ceviz
1/2 portakal
1 fincan bitki çayı
Öğle (13.00)
125 gr light yoğurt
2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
1 yeşil elma
10 çiğ badem
Ara (15.30)
1 fincan bitki çayı
15 çiğ fındık
Akşam (18.00)
200 gr pişmiş mevsiminde balık veya 1 büyük kutu light ton balığı
1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1/4 avokado, limon ve sirkeli yeşil salata (mısır, havuç, patates, bezelye, nar ekşisi ve domates koymayın.)
Ara (21.30)
1 fincan bitki çayı
3. GÜN
Uyanınca
Az taze limonlu veya 1 tatlı kaşığı elma sirkeli 1 büyük bardak oda sıcaklığında su
Sabah
Kırmızı smoothie
Öğle (13.00)
120 gr kırmızı et veya 4 ekmeksiz yoğrulmuş köfte
1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1/4 avokado, limon ve sirkeli yeşil salata (mısır, havuç, patates, bezelye, nar ekşisi ve domates koymayın.)
Ara (15.30)
2 fincan bitki çayı
Akşam (18.00)
Yoğurtlu kereviz salatası
1 orta boy kereviz
125 gr yoğurt
1 diş sarımsak
4 tam dövülmüş ceviz içi
Ara (21.30)
1 fincan bitki çayı