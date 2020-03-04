Bakan açıkladı: 9 firmaya para cezası

Tıbbi maskede fahiş fiyat artışıyla ilgili 9 firma para cezasına çarptırıldı.

4 MART, 20200
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Bakan açıkladı: 9 firmaya para cezası

Ticaret Bakanı Bakan Pekcan, tıbbi maskede fahiş fiyat artışlarıyla ilgili, "Reklam Kurulunda 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı" dedi. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara’da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Pekcan, tıbbi maskede fahiş fiyat artışı ile ilgili olarak, "Reklam Kurulunda 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı." dedi.

Ocakta maske satışlarında yüzde 45, şubatta yüzde 70 artış olduğunu belirten Pekcan, Türkiye'deki maske üretiminin ihtiyacı fazlasıyla karşılayacak durumda olduğunu söyledi.

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