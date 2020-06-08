Bakan açıkladı: Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.

8.06.2020 12:11:000
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Bakan açıkladı: Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde ödemelerin banka hesapları üzerinden, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapıldığını belirtti.

"Ödemeler, 8-10 Haziran arasında yapılacak"

Bakan Selçuk, 15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için nakdi ücret desteği ödemelerinin de bugün başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yoğunluğu önlemek amacıyla aldığımız tedbirler doğrultusunda işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini ise T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran'da gerçekleştireceğiz."

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