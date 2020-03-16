Bakan Albayrak: Sektörleri kapsayacak destek ve önlem uygulanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Piyasaların likiditeye erişiminde aksaklık olmayacak şekilde önlemler alındı, alınacak. Sektörleri kapsayacak destek ve önlem uygulanacak." dedi.

16 MART, 20200
Paylaş Tweet Paylaş
Bakan Albayrak: Sektörleri kapsayacak destek ve önlem uygulanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Koronavirüs ile olduğu gibi ekonomik etkileriyle mücadelede de sorun küresel, mücadele ulusaldır." açıklamasında bulundu.

"Piyasaların likiditeye erişiminde aksaklık olmayacak şekilde önlemler alındı, alınacak. Sektörleri kapsayacak destek ve önlem uygulanacak." ifadelerini kullanan Albayrak, "Atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar, Türkiye ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır."  değerlendirmesinde bulundu.

Atılacak adımların Cumhurbaşkanı tarafından bu hafta açıklanacağını, ayrıca kurumların da gerekli adımları hafta boyunca atacağını kaydeden Bakan Albayrak, "Ülkemiz olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirlidir." ifadelerini kullandı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ankara-Samsun hızlı tren projesinde son aşamaya gelindi

Ankara-Samsun hızlı tren projesinde son aşamaya gelindi

Merkez bankalarından piyasaları sakinleştirmek için swap hamlesi

Merkez bankalarından piyasaları sakinleştirmek için swap hamlesi

Japonya faizi değiştirmedi, varlık alımlarını artırdı

Japonya faizi değiştirmedi, varlık alımlarını artırdı

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.