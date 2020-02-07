Bakan Albayrak sigortacılık sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

Sigortacılık sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Albayrak, "Bu yeni değişim dönemi, sektörün finans sistemimiz içindeki payını artıracağımız bir dönem olacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sigortacılık sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Dün finans politikalarımız açısından önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ile sektörün gündemindeki konuları konuştuk. Bu yeni değişim dönemi, sektörün finans sistemimiz içindeki payını artıracağımız bir dönem olacak.”