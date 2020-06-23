Bakan Albayrak'tan bankalara çağrı

Türkiye Bankalar Birliği 63. Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kalkınma hedefleriyle daha uyumlu bankacılık yapmanızı bekliyoruz" dedi.

Türkiye Bankalar Birliği 63. Genel Kuruluna katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuşma yaptı. Değişim sürecinde bankaların bazı eski alışkanlıklardan kurtulması ve kabuk değiştirmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Albayrak, "Kalkınma hedefleriyle daha uyumlu bankacılık yapmanızı bekliyoruz. Bunu yerine getirirken milli bir şuurla hareket etmenizi bekliyoruz' dedi.

Düşük maliyetli konut kredisinden 101 bin kişi faydalandı



Kamu bankalarınca düzenlenen düşük maliyetli konut kredisine ilişkin de rakamlar veren Bakan Albayrak, başvuru sayısının 133 bini geçtiğini, 101 binin üzerinde vatandaşa 25 milyar TL üzerinde tahsis yapıldığını açıkladı.

'AR düzenlemesinin etrafından dolaşmak isteyenleri duyuyoruz'

Bankaları, aktif rasyo düzenlemesine uymaya davet eden Bakan Albayrak, düzenlemenin etrafından dolanmak isteyen bankalara bundan kaçınması önerisinde bulundu. Albayrak'ın aktif rasyo hususundaki sözleri şöyle:

"Türkiye çok güçlü altyapıya kavuştu. Aktif rasyo düzenlemesinin etrafından dolaşmak ve rasyoyu tutturmak için işlemler duyuyoruz. Bunlardan kaçınmak lazım. Düzenlemelere samimiyetle uygulamak lazım. Bazı bankalar koordine olmuşlar ve değerleme şirketlerini baskı altına alıyorlar. Almamak lazım. Onları yönlendirecek bağımsızlıklarına zarar verecek davranışlardan kaçınmak lazım. Uzun vadeli müşteri ilişkilerine odaklanmak lazım. Müşterilerin hassasiyetlerini dinleyelim kredi geri ödemelerinde kolaylık sağlanmalı." dedi.

Yeniden yapılandırmaları hızlandırın çağrısı



Bankalara yeniden yapılandırmaları çağrısı da yapan Bakan Albayrak, "Sorunları ötelemek yerine ödeme gücüne uygun yapılandırma oluşturmalısınız. Elinizden geldiğince adaletli destek oluyorsunuz ama hızlanmalıyız" dedi.



Tüm bankaların ortaklığında kurulması için çalışmalar yürütülen varlık yönetim şirketi için devlet olarak destek vereceklerini ifade eden Albayrak şunları söyledi:

"Sorunlu şirketlere ait kredilerin aktarıldığı tek elden tasfiye edildiği tüm bankaların ortak olacağı varlık yönetim şirketi hazırlığı yürüttüğünüzü biliyorum. Tüm paydaşların kazandığı etkin ve hızlı çalışan model ortaya koyabilirseniz biz de devlet olarak bu yapıya tüm desteği sağlarız. Hep birlikte üzüm yiyelim amacımız bu sezon başladı bu adımları atmamız lazım. Net ve şeffaf şekilde düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Bu çerçevede ortaya koyulan tüm yaklaşımlar her adımın destekçisi olacağımıza ben buradan söz veriyorum. Amacımız, bankacılık sektörünü bir üst lige Türkiye ile birlikte çıkarmak için hareket etmek."

