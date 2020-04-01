Bakan Albayrak’tan çalışma ödeneği açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Firmalarımız işçi çıkarmak ya da ücretsiz izin yerine Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvursun, vatandaşımız maaş almaya devam etsin" dedi.

Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı videoyla, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bütün dünyanın Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğine dikkati çeken Albayrak, “Bu öyle bir mücadele ki sadece salgınla değil, salgının neden olduğu ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunla da mücadele ediyor ve çözüm yolu aranıyor. Tüm dünya belki de tarihte bu boyutta ilk kez ortak bir ‘düşmana’ karşı aynı endişeyi, aynı sorunları yaşıyor.” diye konuştu.

Albayrak, ülke olarak, bu hastalıktan en erken ve en az hasarla kurtulmak için büyük bir çaba harcandığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öncelikle şunu söylemek isterim ki vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyin üstündedir. Bu kapsamda ilk günden itibaren Sağlık Bakanımızla bire bir irtibat kurarak gerekli tüm destekleri anbean veriyoruz. Virüsün dünya kamuoyunun gündemine geldiği ilk günden bu yana ortaya konulan yakın takip ve erken önlemlerle bu virüsün ülkemize girişini mümkün olduğunca geciktirdik. Hep birlikte ortaya koyacağımız birliktelik ve mücadele ile ülkemizi bu salgından kurtaracağımıza olan inancımız tamdır. Biz devlet olarak gereken tüm destekleri milletimizin, sizlerin emrine sunuyoruz ve sunmaya devam edeceğiz.”

Bu mücadele esnasında bir kez daha Türk milletinin ne kadar yüce gönüllü olduğunu ortaya koyan bir tabloyla karşı karşıya kalındığını belirten Albayrak, “Vatandaşlarımız, devlet ile milletin bu badirenin üstesinden gelmek için ortaya koyduğu tarihi dayanışmaya destek sunma noktasında birçok farklı sivil toplum kuruluşu çatısı altında yardım kampanyaları başlattı. Nihayetinde Cumhurbaşkanımız, milletimizin bu dayanışma iradesine en güçlü desteği vermek, insanımızın arzu ettiği bu dayanışmaya ön ayak olmak için ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasını başlattı. Dünya ölüme terk edilen yaşlıları, yağma endişesi ile alınan güvenlik önlemlerini konuşurken, biz Türk milleti hayırda yarışmayı tercih ettik.” değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, “Türkiye’nin Allah’ın izniyle bu salgından ve badireden çok daha güçlenerek çıkacağına” işaret ederek, şunları kaydetti:

“İşte o güne kadar da tek bir gayemiz var. Salgınla da salgının neden olduğu ekonomik tahribatla da sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hastalarımız var, kayıplarımız var. Her akşam salgınla ilgili paylaşılan vaka ve ölüm verileri asla bir sayıdan ibaret olamaz. Her biri bir eş, bir anne, bir baba, bir kardeş. Her bir kaybımızın acısını yüreğimizde hissediyoruz. Bu salgın hepimizi, sevdiklerimizi, yakınlarımızı tehdit ediyor. Böyle bir tehdide karşı bütün ön yargılardan, bütün fikri duvarlardan sıyrılarak mücadele edilebiliriz. Milletimizin sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağız.”

Hiçbir vatandaşın işini kaybetmemesi için canla başla çalışacaklarını vurgulayan Albayrak, “Azami sağlık hassasiyeti önceliği ile üretimimizi sürdüreceğiz. İşini, gelirlerini kaybeden vatandaşlarımızın sorunlarını ivedilikle çözmek için var gücümüzle uğraşacağız. Türkiye olarak yakın dönemde hayata geçirdiğimiz adımlar ve yatırımlar neticesinde hamdolsun bu sürece iyi bir durumda girdik. Bu salgın, ekonomide tarihi kur saldırıları ile aynı anda enflasyon ve faizlerle mücadeleyle geçen bir dönemin hemen ardından geldi. Sağlam finans sektörümüz, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemimiz ve güçlü sağlık altyapımız ile dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumdayız.” diye konuştu.

“ÜRETİM ALTYAPIMIZI AYAKTA TUTACAĞIZ”

Albayrak, salgın tehdidi ortadan kalktığı anda küresel ekonomide de yepyeni bir dönemin başlayacağına dikkati çekerek, “İşte o güne kadar işsizlikle mücadele edeceğiz. Vatandaşlarımızı fert fert, birey birey güçlü tutacağız, üretim altyapımızı ayakta tutacağız. Sanayimizi canlı tutacağız.” ifadesini kullandı.

Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı yol haritası çerçevesinde öncelikli adımları hızlıca attıklarını belirterek, ilk günden itibaren, sürecin dinamik bir süreç olduğunu ve gerekli tüm adımların atılacağını ifade ettiklerine dikkati çekti.

Şu anda vatandaşlardan, esnaftan, iş insanlarından gelen taleplere yoğunlaştıklarını aktaran Albayrak, “Adımlarımızı süreçten en çok etkilenen vatandaşlarımızdan ve özellikle esnafımızdan başlayarak tüm sektörleri, meslek gruplarını içine alacak şekilde planladık. Yol haritamızda önceliğimiz ‘Vatandaşlarımızın gelirlerinin korunması ve kayıplarının telafi edilmesi’ oldu.” diye konuştu.

Bu süreçte getirdikleri tedbir ve desteklerle ilgili bilgileri hatırlatan Albayrak, en düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkardıklarını, dar gelirli 2 milyon aileye bin lira nakdi yardım kararı aldıklarını, bu yardımların kapsamı ve nakdi yardım miktarını artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini, geliri 5000 lira altında olan tüm vatandaşlara uygun ödemelerle ihtiyaç desteği paketini devreye aldıklarını anımsattı.

“KÜÇÜK ESNAFIMIZ ENDİŞE ETMESİN”

Albayrak, bu sürecin en fazla etkilediği kesimin başında esnafın ve yanında çalışan vatandaşların geldiğine işaret ederek, “Mahallemizdeki, semtimizdeki küçük esnafımız endişe etmesin. Hükümetimiz, devletimiz onların yanında.” ifadesini kullandı.

Türkiye genelinde 1,9 milyon esnafı mücbir sebep kapsamına aldıklarına işaret eden Albayrak, masraflarının en önemli girdisi olan vergi ve SGK ödemelerinin tamamını ertelediklerine dikkati çekti.

Albayrak, Kovid-19 sebebiyle kapanan veya faaliyetleri yavaşlayan firmaların çalışanları için kısa çalışma ödeneğine başvurabileceğinin altını çizerek şöyle konuştu:

“Burada şunu vurgulamak isterim. Firmalarımız lütfen, işçi çıkarmak ya da çalışanlarını ücretsiz izine çıkarmak yerine Kısa Çalışma Ödeneğine başvursun. Böylece vatandaşlarımızın maaş almaya devam etmesini sağlayalım. Vergiler, kamu ödemeleri, banka ödemeleri ve çalışan maaşları konularının tamamında bu rahatlığı sağladıktan sonra esnafımızın nakit ihtiyacı için de Halkbank aracılığı ile 25 bin liralık Hazine destekli, oldukça düşük maliyetli finansmanı devreye aldık. Şunu net vurgulamak isterim. Esnafımızdan bu kapsamda sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve oda kaydı dışında hiçbir belge istemiyoruz. Tek imzayla tüm başvurularını yapabilirler.”

“450 MİLYAR LİRAYA BİR LİKİTİDE GÜCÜ”

Bunun yanında KOBİ’lerin de bu süreçten etkilendiğine dikkati çeken Albayrak, KOBİ’lerin de yine maliyetlerini düşürmek için süreçten etkilenen sektörler noktasında mücbir sebep kapsamına aldıklarını hatırlattı.

Albayrak, asgari ücret desteğine devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Nakdi ihtiyaçları için kamu bankalarımız aracılığıyla Hazine destekli KGF garantili ‘İş’e Devam Desteği’ni devreye aldık. 25 milyar lira Hazine Kefaleti ile yaklaşık 450 milyar liraya ulaşabilecek bir likidite gücüyle tüm KOBİ’lerimizin destekçisi olacak bu paket de devrede. Esnafımız gibi, KOBİ’lerimizin de kredi ödemelerini erteledik. Alacak sigortasının kapsamını genişleterek devrim niteliğinde tüm KOBİ’lerimizin bu süreçte ticaretlerindeki alacaklarını garanti altına aldık. KOBİ’lerimizden de çalışanlarının maaşlarının büyük kısmını devletimizin karşılaması için Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmalarını rica ediyorum.”

“GÜN SİYASET ÜSTÜ BİR GÜNDÜR”

Bakan Albayrak, hem sanayici hem de KOBİ’lerin durumlarını, taleplerini titizlikle takip ettiklerini belirterek, “Türkiye olarak tarihin her anında dayanışma ile kenetlenerek nice zaferlere imza attık. Allah’ın izniyle bu badirenin de üstesinden geleceğiz. İstismar ve provokasyon her dönem olduğu gibi bu dönemde de oluyor, şahit oluyoruz. Milletimiz böyle zor zamanlarda bu kötü niyetli girişimleri boşa çıkaracak ferasete ve basirete sahip. Gün siyaset üstü bir gündür. Gün, ülke olarak birlik günü. Devletimizin hazinesi de imkanları da sağlık ve sosyal güvenlik altyapısı da fazlasıyla güçlüdür, yeterlidir.” diye konuştu.

Her ülkenin hem salgınla hem de ekonomik etkileriyle kendi yapısına uygun stratejilerle mücadele ettiğini belirten Albayrak, hükümet olarak tüm imkanlarını, B-C planlarını sürece göre kurgulamaya devam ettiklerini, buna yönelik adımlarını attıklarını ve atacaklarını belirtti.

Albayrak, gerek İşsizlik Fonunun sağlam bilançosu, gerek ekonomi yönetimindeki kurumların ellerindeki araçların sürecin uzaması durumuna karşı da güçlü duruşun sürmesi için önemli bir destek sağlayacağını ifade ederek, “Devlet-millet dayanışmasıyla, ekonomideki tüm imkanlarımızla, sosyal yardımlaşma kampanyamızla ve vatandaşımızın en az iş ya da gelir kaybıyla bu günleri de geride bırakacağız.” dedi.

“EK DERS ÜCRETLERİ ÖDENMEYE DEVAM EDECEK”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerinin süreç boyunca ödenmeye devam edileceğini bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Kovid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarının taleplerini yerine getirmeye devam ettiklerini belirtti.

Bakan Albayrak paylaşımında, “Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.