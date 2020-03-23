Bakan Albayrak'tan özel bankalara çağrı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter üzerinden kamu bankalarının koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararları değerlendirdi.

23 MART, 20200
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Bakan Albayrak'tan özel bankalara çağrı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın açıkladığı koronavirüs tedbirleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede "Kamu Bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı

Albayrak konuyla ilgili ilk tweetinde "Koronavirüs salgınının ekonomiye olan etkilerini azaltmak, vatandaşlarımızın işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve iş gücü piyasamızı ayakta tutmak için devreye almayı sürdürdüğümüz tedbirler kapsamında Kamu Bankalarımız da sorumluluklarının gereğini yerine getiriyor" dedi.

'GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ'

İkinci tweetinde ise "Alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum. Bu dinamik süreçte gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Devlet-millet ve iş dünyası el ele bu badirenin üstünden geleceğiz. Kamu Bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Üç kamu bankası ve İş Bankası bu sabah müşterilerine kredi geri ödemelerinde kolaylık ve şirketlere ilave kredi imkanı sağlayacağını açıkladı.

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