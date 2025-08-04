Bakan Bolat: “Enflasyonda düşüş devam ederken fiyat istikrarı güçleniyor”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, yıllık enflasyonun 14 aydır aralıksız gerileyerek Temmuz ayında %33,52’ye düştüğünü ve bunun Kasım 2021’den bu yana görülen en düşük seviye olduğunu belirtti.

Bakan Bolat, 2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) aylık artışın %2,06 olarak gerçekleştiğini, gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyonun %27,95 ile son 44 ayın en düşük düzeyine indiğini vurguladı.

-Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

“Tepe noktası olan 2024 Mayıs ayındaki %75,5 seviyesine kıyasla, enflasyon son 14 ayda 42 puan gerilemiştir.”

İhracatta rekor kırıldı

Bakan Bolat, Temmuz ayında ihracatın %11 artışla ilk kez 25 milyar dolar seviyesine ulaştığını, dış ticaret açığında ise %12,1 oranında bir daralma yaşandığını duyurdu.

Bu gelişmelerin, dezenflasyon sürecine olumlu katkı sağladığını belirten Bolat, iç ticarette ise ekonomik gerekçelerle açıklanamayacak fahiş fiyat artışlarına ve tüketici aleyhine koordineli hareket eden yapılara karşı denetimlerin sürdüğünü ifade etti.

“Düşen enflasyon oranlarına göre alınacak kararlarla birlikte dezenflasyon sürecinde düşük enflasyon seviyelerine hızlıca ulaşacağımıza inanıyoruz.”

Bakan Bolat açıklamasında, enflasyonla mücadelede sağlanan kazanımların kalıcı hale geldikçe, hem fiyat istikrarı hem de vatandaşın alım gücü açısından çok daha güçlü bir döneme girileceğini vurguladı:

“Kararlılıkla yürüttüğümüz bu sürecin toplumsal refah üzerindeki olumlu etkilerini daha belirgin şekilde hissedeceğiz.”