Bakan Bolat: "Vadeli işlem ve opsiyon borsasını kurmayı amaçlıyoruz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 13,8 milyon ton lisanslı depolama kapasitesine ulaştığını, 53 ilde 257 lisanslı depo işletmesi bulunduğunu belirterek, "Şu anda Türkiye Ürün İhtisas Borsasının işlem hacmi 316 milyar liraya ulaştı. Bu borsanın en önemli özelliği ürünlerin hijyenik ve kontrollü şekilde depolanabilmesini sağlamak ve ihtiyaç ölçüsünde piyasaya arzını mümkün kılmak, borsa yoluyla da üretim planlamasına hizmet etmektir." dedi.

Türkiye'de 186 ticaret ve sanayi odası, 115 ticaret borsası bulunduğunu hatırlatan Bolat, ticaret borsalarının özellikle çiftçilerin, üreticilerin ürettiği ürünlerin tüketicilere ulaştırılmasında önemli aracılık görevi gördüğünü anlattı.

Türkiye'nin güçlü bir ekonomi ile önemli bir ürettim üssü, tedarik ve lojistik merkezi olduğunu vurgulayan Bolat, ülkenin gıda sektöründe de dünyada ilkler arasında yer aldığını, 74 milyar dolarlık tarımsal üretimle Avrupa'da 1'inci sırada, dünyada ise ilk 10'da bulunduğunu kaydetti.

Tarımsal üretimin, endüstriyel tarıma yöneldiğine değinen Bolat, "Tarımsal üretimimizi son 22 yılda 3 katı artırdık, 24 milyar dolardan 74 milyar dolara yükselttik, bu anlamda sebze meyve üretiminde dünyada 4'üncüyüz. Çiğ süt üretiminde, Avrupa'da 3'üncüyüz. Küçükbaş hayvan sayısı, 22 yılda 32 milyondan 55 milyona ulaşmış durumda. Büyükbaş hayvan varlığımız da 2002'deki 10 milyondan geçen yıl itibarıyla 17 milyona ulaşmış durumda. Hem küçükbaş hem büyükbaş hayvan varlığı olarak Avrupa'da 1'inci sıradayız. Yaklaşık 5,5 milyon vatandaşımız, tarlada ve 2 milyon 250 bini aşkın çiftçimiz de çiftçi kayıt sistemine kayıtlılar." değerlendirmesinde bulundu.

"Hal Kanunu değişikliğiyle ilgili çalışmalar sürüyor"

Bolat, Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal üretim ve tarımın planlanmasında önemli başarılar gösterirken, Ticaret Bakanlığının rolünün ise piyasa düzenlemelerini yaparak, ürünlerin tüketicilere makul rakamlarla ulaşmasını sağlamak olduğunu söyledi.

TBMM'de kanunlaşması için hazırlıkları yapılan Hal Kanunu değişikliğiyle ilgili çalışmaları da sürdürdüklerine değinen Bolat, "Amacımız, tarımda tabiat şartlarının egemen olması nedeniyle iklim değişikliği, aşırı kuraklık, dolu gibi kış şartlarının tarımsal üretimde verdiği hasarlar karşısında, üretim arzının stratejik olarak güvenliğinin sağlanması ve tüketicilerin arzu ettikleri ürünlere ulaşmaları. Bunun da manipülatif fiyat artışlarının olmadığı bir ortamda, tüketiciler tarafından satın alınmasını sağlamak." diye konuştu.

Tarım ürünlerinde, geçen yıl itibarıyla 32,5 milyar dolarlık ihracat yapıldığını aktaran Bolat, "Bu yıl 7 ayda, tarım ve işlenmiş gıda ürünleri anlamında 18,5 milyar dolarlık ihracatımız var. Bakanlık olarak diğer sanayi ve hizmet ürünlerinde hangi teşvikleri veriyorsak, tarım ihracatında da aktif şekilde ihracatçılarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Bolat, tarım ürünlerinin üretim ve ticaretindeki son duruma ilişkin de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile toplantı yaptıklarını söyledi.

"Hedefimiz 20 milyon ton lisanslı depolama kapasitesi"

Lisanslı depoculukta önemli gelişmelerin yaşandığını dile getiren Bolat, şu bilgileri verdi:

"13,8 milyon ton lisanslı depolama kapasitesine ulaştık. 53 vilayetimizde 257 lisanslı depo işletmesi var. Bunların 349 deposu var. Başta hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, fındık, zeytin, kuru kayısı, Antep fıstığı gibi ürünler ağırlıkla depolanabiliyor. Buradaki hedefimiz 20 milyon tona ulaşmak. Lisanslı depo kurulduktan sonra bu ürünleri temsil eden elektronik ürün senetleri de Türkiye Ürün İhtisas Borsasında işlem görmeye başladı. Şu anda Türkiye Ürün İhtisas Borsasının işlem hacmi 316 milyar liraya ulaştı. Bu borsanın en önemli özelliği, ürünlerin hijyenik ve kontrollü şekilde depolanabilmesini sağlamak ve ihtiyaç ölçüsünde piyasaya arzını mümkün kılmak, borsa yoluyla da üretim planlamasına hizmet etmektir."

Bolat, Türkiye'nin bu yıl sert bir kış dönemi geçirdiğini, 38 ilde zirai don meydana geldiğini anımsatarak, "Doğa şartlarının getirdiği durumlarda, üzülerek görüyoruz ki spekülatif arayışlar hızlanıyor. Hükümet olarak fiyatların makul seviyelerde olması noktasında mücadele veriyoruz. Elimizdeki en önemli enstrümanlardan birisi, dış ticaret kararlarımız. Gerektiğinde ihracattan feragat ediyoruz, gerektiğinde üretim azlığı varsa, spekülatif fiyat artışları varsa ithalat konusunda gereken tedbiri almak zorunda kalıyoruz. Amacımız üreticimizin de tüketicimizin de tüccarımızın da istikrarlı şekilde üretim, tüketim ve ticaret faaliyetlerini devam ettireceği bir iç piyasa işleyişini sağlamaktır. Bu konuda kararlı bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Vadeli işlem ve opsiyon borsasını kurmayı amaçlıyoruz"

ATB Başkanı Faik Yavuz ise Ankara Ticaret Borsasının tarihi hakkında bilgi vererek, borsanın et grubu ve hububat mamulleri alanlarında yoğun şekilde faaliyet gösterdiğini aktardı.

Fiyatların yavaş yavaş borsalarda oluştuğunu belirten Yavuz, ilerleyen dönemlerde vadeli işlem ve opsiyon borsasını kurmayı amaçladıklarını bildirdi.