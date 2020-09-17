Bakan duyurdu: LPG’li araçlarla ilgili AVM kararı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "LPG'li araçlar için otopark şartlarını sağlayan AVM'leri ilan edeceğiz. Otoparklar 'LPG'li araçlara uygundur' şeklinde belgelendirilecek" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Kurum, Elazığ depremine ilişkin, “İlk konutlarımızı Sürsürü’de bitirdik, teslimlerini gerçekleştireceğiz. Bu yıl sonuna kadar 8 bini Elazığ’da, 2 bini Malatya’da olmak üzere 10 bin konutumuzu bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” dedi.

GİRESUN’DAKİ SEL

Kurum, “Yapılması gereken projeleri planlıyoruz, hızlı şekilde altyapıya ilişkin süreçleri yönetiyoruz. Yeni Dereli’nin inşasını en kısa zamanda yapıp önümüzdeki yılın 6. ayına kadar teslim edeceğiz. Toplamda Dereli’de, Giresun’da, Doğankent’te maliyeti 2 milyar lirayı bulacak yatırımlar ilgili bakanlıklarımızca yapılmakta” diye konuştu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Türkiye’de 7 bölgeye ilişkin eylem planları hazırlandığını belirterek, “Ülkemizde daha önce görmediğimiz olaylarla karşılaşacağız. Yoğun yağış, sel, heyelanlar daha sık görülmeye başlanacak” dedi.

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Bakan Kurum, parsel bazında imar planı değişikliğinin tamamen kaldırılacağını açıkladı.

Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Şehirlerimizi daha planlı, silüeti düzgün, etrafa, komşusuna, yandaki parsele zarar vermeyen şekliyle yönetmiş olacağız.”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 2012’den bugüne kadar 1 milyon 410 bin konutun dönüşümünün sağlandığını söyledi.

Kurum, “Türkiye’de riskli gördüğümüz, dönüşmesi gereken 6,7 milyon konut var. Yaklaşık 1,5-2 milyonu İstanbul’da” dedi.

Kurum, “TOKİ bugüne kadar 160 bin konutun dönüşümünü sağladı. İstanbul’da 30 bin konutluk projemiz fiilen devam etmekte. Başladığımız projeyi 1-1,5 yıl içinde tamamlıyoruz” dedi.

LPG’Lİ ARAÇLARLA OTOPARK İZNİ

Öte yandan Bakan Kurum, “LPG’li araçlar için otopark şartlarını sağlayan AVM’leri ilan edeceğiz. Otoparklar ‘LPG’li araçlara uygundur’ şeklinde belgelendirilecek” diye konuştu.