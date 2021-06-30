Bakan Elvan: Fiyat İstikrarı Komitesinin amacı, arz şoklarına karşı çözüm geliştirmek

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan "Fiyat İstikrarı Komitesi"nin amacına ilişkin açıklama yaptı.

30.06.2021 12:43:000
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Bakan Elvan: Fiyat İstikrarı Komitesinin amacı, arz şoklarına karşı çözüm geliştirmek

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Fiyat İstikrarı Komitesinin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Merkez Bankasına müdahale söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

Fiyat istikrarını sağlamanın Merkez Bankasının görevi olduğuna dikkati çeken Elvan, "Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankasına müdahale söz konusu değildir" değerlendirmesinde bulundu.

* 'Ekonomi Koordinasyon Kurulu' ve 'Fiyat İstikrarı Komitesi' kuruldu



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